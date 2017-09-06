俄将举行“西方-2017”军演震慑北约 将动用1.2万兵力

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站9月4日报道称，俄罗斯和白俄罗斯宣布将在9月14日至20日在波罗的海、加里宁格勒、俄罗斯西部和白俄罗斯举行“西方-2017”联合军演，引发西方分析家对俄罗斯利用军演攻击北约成员国的担忧。
尽管俄罗斯在2008年入侵格鲁吉亚和2014年吞并克里米亚行动中都调用了演习部队，但是目前俄罗斯并不想进行新的军事冒险，更不想攻击北约国家，而是希望降低乌克兰冲突程度，以期取消美国和欧盟对它的制裁，消除反对俄罗斯和那些警告克里姆林宫侵略意图的言论。
不过，虽然俄罗斯入侵北约国家的可能性很小，但是它借军演向北约展示威慑力量的意图明显，因为俄罗斯认为，北约正在扩展至被俄视为自己影响力范围的前苏联共和国，且有意入侵俄罗斯和白俄罗斯。因此对“西方-2017”军演的正确理解应该是，这是俄罗斯对北约国家及其伙伴的战略威慑。
俄罗斯将武装部队部署在四个地理区域，西部军区的大本营设在圣彼得堡，目标是保障与波罗的海国家边境、加里宁格勒和北极地区的安全。“西方-2017”军演正是由西部军区组织，是从1999年开始每4年举行一次的联合作战演习，从其指挥和参演人数来看，也是俄罗斯最复杂、最接近于模拟入侵邻国的演习。据俄国防部消息，此次参演军人总数12700人，计划动用约70架固定翼战机和直升机，以及最多680件装备。此次演习的新颖之处，是俄罗斯坦克部队将在苏联解体后首次参演，同时观察人士还十分关注近些年俄罗斯推出的无人机和地面机器人，是否会亮相军演。
“西方-2017”和所有军演一样，目的是规划军队技术和战术现代化、提高军队战斗能力、展示军队实力。然而，演习地点距离北约国家边境很近，演习内容模拟应对西部边境国家的入侵，参演军人规模庞大，这些都让俄罗斯邻国焦虑，虽然白俄罗斯邀请了北约、欧安组织和红十字会的观察员观看军演。西方分析人士提出了俄罗斯借军演实现实际军事优势的三种假设，其中最引人关注的假设是俄罗斯提前利用军演部队对北约国家发起军事攻击，因此北约临时增加了在波罗的海国家的驻军人数和防卫措施，以作为预防。
“西方”系列军演在北约1999年对塞尔维亚实行空袭后开始。俄罗斯领导人关注美国军力的技术优势和北约军队轰炸塞尔维亚的速度。“西方-1999”军演是俄罗斯对北约轰炸的回应，表明如果美国想要对俄罗斯领土采取类似行动，将面对迅速的军事行动升级，同时不排除俄罗斯使用核武器。
“西方”军演是俄罗斯面对与北约冲突局面时军队能力的测试。因此，“西方-2017”不仅仅是严格意义上的防御性演习，而是俄罗斯战略震慑的一部分，它将展示俄罗斯不断增强的军事实力以及使用该实力的意愿；是恐吓和胁迫邻国、煽动恐惧和紧张情绪的一种手段；同时也是俄罗斯为阻止北约东扩而采取的非核手段威慑和制约。
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