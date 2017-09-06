中国有望在服务型机器人领域“逆袭”日本

外媒称，中国企业正在接待用和家用机器人领域加强攻势。正在柏林举行的“2017柏林国际消费电子展（IFA2017）”上，中国企业的展品尤为引人关注。中国政府提出“中国制造2025” 产业振兴政策，着手大力培育机器人产业。日本企业一直把机器人领域视为“看家本领”，中日企业在这一领域的竞争或将越发激烈。
据《日本经济新闻》网站9月5日报道，接待用和家用机器人被称为“服务型机器人”。在柏林国际消费电子展上，展出服务型机器人的企业中约九成来自中国，日本企业难觅踪影。
报道称，总部位于深圳的旗瀚科技在IFA上首次公开了家用机器人“三宝Nano”。这是一款高约70厘米的人形机器人，将于10月上市，售价2800美元。
用户可通过语音命令让三宝唱歌、订比萨外卖、操作电视等。此外，三宝还可用内置摄像头拍摄室内状况，让用户通过手机进行远程确认。
杭州艾米机器人在IFA上公开了一款软件，该软件可以让自主开发的接待机器人“A1”记住各种接待服务。使用这款软件，可让机器人把顾客带领到想去的房间、在餐厅为顾客点菜等。
近几年来中国的人工费高涨，给企业的收益带来负担。艾米机器人方面强调，“如果使用A1，能减少人工费”。预计艾米机器人今后将着力强化欧美和中东业务。
上海未来伙伴机器人在IFA上展示了用于儿童教育的小型家用机器人。此外，还准备了可以控制机器人动作的简单编程语言，让孩子们在游戏的同时学习机械构造。
中国受到老龄化和人工费上涨等影响，伴随节省人力的投资，机器人需求急剧增加，中国企业开始着力发展机器人产业。此外，中国政府也提出“中国制造2025” 产业振兴政策，希望灵活使用机器人并培育机器人产业。
很多观点认为，目前中国企业推出的机器人在品质方面“还处于发展阶段”。但在工业机器人方面，中国美的集团把德国大型机器人企业库卡收归旗下等，中国企业正积极实施并购。有观点指出，“（中国企业）吸收技术的速度超出预期”。
印度的调查公司MRFR预测，到2022年全球服务型机器人市场规模将达到目前的2倍，增长至200亿美元。目前在全球市场上拥有高份额的企业很少，竞争刚刚展开。中国企业正通过参展IFA等提高知名度，加速抢占全球市场。
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