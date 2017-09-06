俄罗斯或用反导系统回应“萨德” 与中国加强军事合作

俄媒称，专家们认为，俄罗斯可能在本国边境打造自己的反导系统来应对美国部署“萨德”反导系统，并与中国在军事领域走得更近。
据俄罗斯今日经济通讯社网站9月4日报道，美韩此前就部署“萨德”系统达成协议，目的首先是拦截朝鲜的弹道导弹，这引起中国和俄罗斯的担忧和负面反应，因为这威胁到整个地区的战略平衡。
俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫表示，如果“萨德”系统出现在俄罗斯边境附近，则不排除做出军事回应的可能性。
他说：“如果事情以这种令人担忧的速度发展下去，我们在某一时刻可能免不了要提出军事回应的问题，以建立某种平衡。我不想预示什么，但不能脱离背景理解这样或那样的事情。”
他还称：“‘萨德’是一种在外层空间拦截下降阶段导弹弹头的系统，它可以轻易建成强大的远程反导系统，这是美国一体化反导系统的组成部分。”
俄罗斯战略研究所信息分析中心副主任谢尔盖·叶尔马科夫表示，俄罗斯确实对地区紧张局势感到担忧，问题不在于分清谁对谁错，而在于达成和平的解决方案。
他说：“显然，在俄罗斯边境附近发生武装冲突对我们不利，更不用说动用核武器了。我们也反对美国以当前局势为由显著增强在该地区的军事存在，把盟友变成人质——我指的首先是韩国。”
当代国家发展研究所所长德米特里·索洛尼科夫认为，首尔现在面临窘境。新总统文在寅想要和平解决朝鲜半岛问题，增进与朝鲜的外交联系，减少对美国的依赖。
这位专家指出：“但平壤近来的行动没有给首尔放弃反导系统的机会。首尔明白，美朝紧张加剧会让韩国成为第一靶标，它不得不应对这种威胁。”
至于俄方的军事对策，里亚布科夫表示，莫斯科将在密切关注局势后作出结论和决定，如果有必要，我们也将建立反导系统。叶尔马科夫指出：“我们有打造这种系统的经验，而且强于美国。”
在外交方面，中俄或将走得更近。索洛尼科夫认为：“美国在韩国部署反导系统将导致中俄加强军事合作，因为中国是‘萨德’系统的主要反对者。”
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