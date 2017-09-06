七夕女子快递给丈夫的爱心汤被掉包，快递员：汤我喝了 还加了尿

据成都商报消息，上月七夕节（8月28日）那天，连续加班两个通宵的谭先生收到妻子通过“闪送”（同城快递）寄来的焖烧杯，话说这本应该是一个浪漫的故事... 可当谭先生缓缓打开杯盖时，画风突变！他感觉哪里没对！杯子里的汤，不管是看颜色还是闻气味，通通不对。因为...从焖烧杯里飘出来的，分明是一股尿骚味..……
给老婆打去电话，老婆也吃了一惊：“我是刚熬煮的红豆汤，不可能坏。”
谭先生又给快递公司打去电话。随后，接到自称是快递员的电话，对方承认汤被他喝了，加了尿进去……
两人素不相识，至于为什么要这样做，电话那头表示：只是一时昏了头....
9月7日，该快递公司闪送处理此事的客户人员告诉记者，已经开除当事快递员，“行为很恶劣。”目前正在协商处理中。
老婆送的七夕靓汤被快递掉包：被偷喝还加了尿
至今，这个充满尿液气味的焖烧杯还放在谭先生办公室，提起这事，谭先生气不打一处来。
今年七夕情人节，已经在单位加班两个通宵的谭先生没办法陪老婆度过。而谭先生的老婆为了给他一个惊喜，熬煮了一份汤送去谭先生办公室，此前也没有告诉谭先生。
花费52元，通过同城快递闪送，七夕当天下午5点过，在天府新区工作的谭先生收到一个焖烧杯，一起送来的还有一个水果和一盒糖。
据谭先生回忆：糖盒里空了不少，但他没有多想。直到当他打开焖烧杯，从杯子里飘出一股尿骚味令他十分不解。谭先生觉得没对，“咋可能会有这种味道？是不是变质了？”随后，给妻子的一通电话，遭到妻子否认：“我才煮的红豆汤，咋可能坏？”七夕当天，成都天气凉爽，按照闪送的标准：专人直送、60分钟闪送全城。
“从我们家到公司，如果开车送，也就几十分钟距离。”谭先生半信半疑的再次打开焖烧罐：刺鼻的气味再次溢出，他确信这里面的绝对不会是红豆汤，更有可能是尿。
快递员承认加了一点尿液，微信转账420求原谅
谭先生的妻子听说此情况后火冒三丈，立刻向同城快递闪送进行反映投诉。当天，谭先生再次接到快递员的电话。
在谭先生提供的电话录音中，那话那头有人说道：“我确实做了对不起你的事。我偷吃了你的东西，加了一点东西进去。”对于东西的内容和来源，对方支支吾吾，“加了一点尿液进去，确实对不起。”谭先生火冒三丈：“是你屙的吗？”对方声音越来越小，“不是，我在路边上....你不管我。”
“这是我看到了，万一我没看到，我不是还喝进去了？！”谭先生觉得莫名其妙，“我需要一个解释，当面道歉。”
事实上，谭先生表示与快递员并不认识，“我当时问他， 我认识你吗？ 、 我们有冤有仇吗？ 他都否认了，说是一时脑壳发昏。”
“我不需要钱，但我需要你当面来解释清楚，为啥子要这样做。”谭先生说道。随后，闪送方面介入，但也一直没有下文，快递小哥一度失联，在9月初，才再次打来电话。
“快递员跟我说赔偿我500块钱，让我放过他。但我更需要当面听他解释。”谭先生回忆。
此后，快递员添加了谭先生的微信，发来一个420元的转账信息，“老哥，请收下小弟这份信息，真诚的跟你说声对不起，实在抱歉，还望老哥能原谅小弟这次无意冒犯。”谭先生问，“420”是什么意思，对方解释，“代表月月红，是好运的意思，象征新的开始。”谭先生并没有领取。
“那段时间我也很忙，这两天刚刚腾出时间，一定要一个解释。”谭先生表示。截至记者9月7日发稿，快递小哥依然没有露面，快递公司也没有拿出赔偿方案。
快递公司：当事快递员已开除
9月7日下午6时许，记者辗转联系上处理此事的闪送客服人员，对方表示已经获悉此事，当事闪送快递员已经被开除，“我们这边也是第一次听说这事，确实很恶劣。现在我们也很难联系上闪送快递员，不管怎么说，也不放心这位闪送快递员继续为客户服务，所以解除了劳动关系。”
该客服人员表示，“在获悉此事后，我们也曾联系过快递师傅，对方表示（红豆）汤洒了，掺了一点水进去，对于具体的什么水不愿意说。”对于换成尿液的说法，“我们也听到客户有这个反馈，但因为快递师傅一直不愿说，客户说随后会把录音发过来。”
对于当事快递师傅，“在公司记录中，以前从来没有类似事件发生，只是有过服务流程不清的客户反馈，就是找不到地址之类的。”对于有人怀疑的，快递师傅是否当事喝酒了，“我们这边接触都很正常，但不能确定当时送快递的状态。”
目前，该客服人员表示闪送正在在积极配合此事，与客户积极沟通协商中，“我们申请了一个500元的赔偿。”
对于闪送公司的处理方式，谭先生不太满意，“我是需要当面解释清楚怎么回事。这样的员工你开除了，那么公司内部管理是不是有问题，以后使用这个快递是不是都有这种风险？”
截至记者发稿，双方依然没有谈妥，谭先生透露将会尽快报警。
律师说法：可向快递员及快递公司索赔
泰和泰律师事务所律师刘秀表示，这个行为首先构成违法，中途把货物调换，违反了合同约定义务。私自换成尿液，对人精神上是损害，构成侵权。受害方可以要求索赔。“快递公司也要承担连带侵权责任，因为这是一个职务行为。”
北京（成都）蓝鹏律师事务所律师陈小虎认为，由于是特殊日子送的汤具有特殊意义，给当事人心里也造成了一定损害，“还可以主张一定的精神损失赔偿。”
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