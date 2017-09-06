中方严正抗议部署“萨德” 敦促美韩撤除装备

外媒称，驻韩美军7日上午将4辆“萨德”拦截弹发射车运入星州基地，自“萨德”组件入韩到形成整套反导系统历时半年。韩国国防部当天表示，根据韩美两国就部署剩余4辆“萨德”发射车达成的协议，7日完成了“萨德”系统的临时部署，称此举将保护韩国国民的生命安全免受朝鲜各种弹道导弹和核武力量的威胁。但拦截范围未能覆盖韩国全境，不少专家对“萨德”入韩的军事效用持怀疑态度。
发射车完成临时部署
据韩联社9月7日报道，美军于4月26日在星州先期部署两辆发射车等“萨德”核心组件。
报道称，10多辆载有“萨德”装备的军车于7日早上8点11分抵达星州基地。反对“萨德”落户的当地居民和公民团体成员堵截去路激烈抵抗。8点22分，破障前行的“萨德”车队驶入星州基地。
据悉，启动军事基地化所需的环评预计将于明年上半年结束，6辆发射车此前置于铝板上，待决定最终部署才会移至混凝土地面，实现最终落地。
报道称，经过为时不长的整套试运行和基地施工后，这支“萨德”反导连将具备完整的作战能力。“萨德”系统将与韩美联军现有的“爱国者”防空导弹系统高低搭配多层布防，但拦截范围未能覆盖韩国全境，反导效果仍存争议。
据韩联社9月7日报道，第二批“萨德”拦截弹发射车7日就位后，星州“萨德”反导系统即将整套投入使用。韩国国防部和驻韩美军宣称，在朝鲜核试验威力和弹道导弹射程与日俱增的情况下，临时部署“萨德”抗衡朝鲜核导威胁“势在必行”，但不少专家对“萨德”入韩的军事效用持怀疑态度。
韩军强调，先期部署的两辆“萨德”发射车和后4辆发射车全部形成战斗力后，将与韩军自主开发的“韩国防空和导弹防御系统”（KAMD）形成高低搭配的多层反导网，提高拦截成功率。
报道称，“萨德”属于高空反导系统，可在4万米到15万米高度截击来袭弹道导弹，低空反导的KAMD拦截高度在4万米以下。
韩国防部官员表示，“萨德”防区远比“爱国者”防空导弹广阔，有望在KAMD完全建成前填补反导空白，“萨德”与“爱国者”分层拦截，至少能增加两次拦截机会。
另有舆论担心，朝鲜低角度发射近程导弹可以规避“萨德”拦截网，可能需要在“萨德”基地部署“爱国者”导弹和近防武器系统。韩军解释称，朝鲜拥有1000枚左右的弹道导弹，“飞毛腿”和“芦洞”导弹占85%，而“萨德”是最适合拦截这种近程、准中程弹道导弹的武器系统。
据韩联社9月7日报道，韩国总理李洛渊7日在政府政策协调会上说：“部署‘萨德’系统是政府艰难而又无法避免的决定，面对朝鲜核武器与导弹计划的先进程度，政府有义务捍卫国家安全，保护人民生命安全。”
韩警民爆发激烈冲突
据路透社9月7日报道，在韩国政府7日部署剩余4辆“萨德”发射车时，抗议者与数千名警察发生冲突，该系统旨在应对来自朝鲜的日益增大的威胁。
韩国国防部6日证实，发射车将部署在位于首尔以南约217公里处星州郡附近的一片前高尔夫球场内。两辆发射车和一部强大的雷达已作为美国“萨德”系统的一部分部署在该地点。
报道称，约8000名警察被部署在星州郡通往该高尔夫球场的唯一道路两侧，以驱散反对部署“萨德”的约300名村民和市民团体的封锁。
约38名抗议者在与警察的扭打过程中受伤，其中21人被送往医院。据星州郡消防局的一名官员称，没有伤员有生命危险。
据埃菲社9月7日报道，韩国抗议“萨德”部署的民众与警方发生冲突，数十人受伤。
约400名当地民众及和平人士聚集在距离部署地点最近的星州郡韶成里村口，封锁道路，抵抗剩余四辆发射车进入基地。
据韩联社报道，警方向韶成里出动约8000名警力，试图冲破民众封锁道路、驱散示威者，但遭到示威者的强烈抵抗，现场爆发大规模冲突。包括平民和警察在内的多人在冲突中受伤，伤者被送至医院接受治疗。
中方再敦促停止部署
据法新社9月7日报道，中国当日称，它已就韩国宣布增加部署美国反导系统提出外交抗议。
中国外交部发言人耿爽在例行记者会上说：“（中方）再次敦促美韩重视中国等地区国家的安全利益和关切，立即停止有关部署进程，撤除相关的设备。”他还说，北京已向韩国“提出了严正交涉”。
据韩联社9月7日报道，韩国外交部发言人赵俊赫7日在例行记者会上就中国为四辆“萨德”发射车就位而加强反制措施的可能性表示，韩国政府将密切关注相关动向。
赵俊赫宣称，中韩两国在“萨德”入韩问题上分歧悬殊，给两国关系带来挑战。韩国政府将为“增进相互理解”与中方积极沟通，并加强合作解决朝核问题。
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