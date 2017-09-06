印度新任女防长出了名勤奋 助莫迪实现军事现代化

彭博新闻社网站9月3日发表了伊恩·马洛的题为《在边境关系紧张之际，印度任命35年来的首位女国防部长》的报道。
尼尔马拉·西塔拉曼被任命为印度35年来的首位女国防部长。在印度与邻国中国和巴基斯坦的边境关系趋于紧张之际，西塔拉曼将帮助实现莫迪总理提出的军事装备现代化的目标。
此前，西塔拉曼担任商业和工业部长，是印度在全球贸易谈判中的首席代表。在担任商业和工业部长之前，她曾在2014年莫迪竞选期间担任执政党印度人民党的发言人。
在西塔拉曼担任商业和工业部长期间，印度出口增长缓慢，与主要贸易伙伴的自贸协定谈判也进展缓慢。在担任国防部长后，她将需要加快实现莫迪的军事装备现代化目标。莫迪提出，印度将在2025年之前斥资2500亿美元升级国防硬件，包括飞机、舰船和无人机。
欧亚集团高级亚洲分析师沙伊莱什·库马尔说：“西塔拉曼被任命为国防部长有点出人意料。”库马尔说，西塔拉曼在上一个职位上并未提出特别的突破性政策。他说：“选择西塔拉曼可能是希望利用她担任商业和工业部长的经历，让国防的商业作用和安全作用一样多。”
尽管西塔拉曼没有其前任那样的政治影响力，但她在莫迪团队中是出了名的勤奋，而且她与莫迪关系融洽。
在担任公职前，西塔拉曼在贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学获得了经济学硕士学位，之后在伦敦普华永道会计师事务所担任研究部主管。
莫迪任命西塔拉曼担任国防部长也招致了一些批评。在西塔拉曼担任商业和工业部长期间，印度出口增长连续4个月下滑，而且与包括欧盟在内的主要贸易伙伴的自贸协定谈判也进展缓慢。这意味着，印度正在失去推动制造业和就业的机遇，而这是莫迪的主要竞选承诺之一。
伦敦国王学院国际关系学教授哈什·潘特说：“她强硬、聪明，是一个不错的选择。但给印度国防业注入凝聚力从来就不是一件易事。不过，得到莫迪如此信任，她一定能走得很远。”
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