中国叫停各类代币发行融资活动

外媒称，中国央行9月4日午后宣布，代币发行融资是一种未经批准非法公开融资的行为，应当立即停止。
据美国《华尔街日报》网站9月4日报道，央行联合网信办等七部委发布的公告称，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，是未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
今年上半年，随着比特币等虚拟货币价格持续飙升，中国通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，加大了金融风险。
国家互联网金融安全技术专家委员会7月份发布报告显示，今年上半年，通过ICO获得的融资金额已超过传统VC投资，ICO累计融资规模达26.16亿元人民币。
另据路透社北京9月4日报道，中国人民银行和工信部等多部委下发关于防范代币发行融资风险的公告称，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。
4日的公告指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
“代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。”公告称，对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。
公告称，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
此外，路透社上海9月4日报道，中国主要数字货币交易平台之一的比特币中国9月2日宣布，自当日起暂停ICO币的充值和交易业务，自3日晚六点起暂停ICO币的提币业务。此消息宣布后，比特币等数字货币价格出现大跌。
报道称，所谓ICO（Initial Coin Offering）和IPO（首次公开募股）相对应，也是一种“公开发行”，只不过将发行的标的物由IPO的证券变成了数字加密货币。ICO发行团队在进行具体操作时，会先建立一个网站，发布“ICO白皮书”，介绍所发行虚拟币项目进行的虚拟币融资情况。
由于参与ICO需用比特币等虚拟货币来支付，ICO的火爆直接推动了比特币等虚拟货币价格的新一轮暴涨。
报道称，中国媒体援引监管人士的话指出，ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔，而ICO属于交叉金融行为，央行、证监会两家单位联合监管效果会比较好。
媒体9月2日引述知情人士的话称，央行相关人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。”媒体指出，一场本应于2日在北京召开的2017DACA区块链国际高峰论坛被叫停。该会议叫停的背后系监管已经对ICO做出了判断，相关规范文件将于近期发放。
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