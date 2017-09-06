美军F-35A加紧进驻太平洋基地 应对半岛危机

美国《国家利益》双月刊网站9月2日发表了萨拉·西卡尔的题为《中国，小心：F-35将前往你附近的空军基地》的报道。
据美国《航空周刊》报道，两个美国空军中队即将获得首批具备全面作战能力的F-35A多功能隐身战斗机。经历了一年的测试和训练，该机现已配备人们期待已久的软件套件，最终使得飞行员能够完全利用这种战斗机的能力和武器。
《航空周刊》报道称，9月份，F-35A将交给犹他州希尔空军基地的第34战斗机中队和亚利桑那州卢克空军基地的空军训练中心。
经过几个月艰难的研发，Block F3软件开发即将完成，它最终将使飞行员用上F-35的全套空对空和空对地武器系统，其中包括AIM-9X“响尾蛇”格斗导弹、联合直接攻击弹药和GBU-39小直径炸弹等，这些都是美国国防部在伊拉克和叙利亚升级针对“伊斯兰国”极端组织的行动时偏爱的武器。
但是，这种具有高度杀伤力的飞机在国际上首次亮相的地点，可能会是在太平洋的上空，而不是中东和西亚的上空。原因显而易见：近几个月来，朝鲜的战争叫嚣进一步升级了。
“空军正准备在未来几个月内，在太平洋地区部署F-35A。”美国《大众机械》月刊的凯尔·沟上称。“今年开始，日本将接收其42架F-35战机中的38架，F-35对韩国的交付将于明年开始。第一架给韩国的F-35刚刚进驻得克萨斯州沃思堡的洛克希德-马丁装配线。”
朝鲜最新一枚导弹飞越北海道上空，飞行了2720公里，最终落入太平洋。虽然没有造成损失，但这是迄今为止朝鲜敌意的最大胆展示。美国总统唐纳德·特朗普警告朝鲜政权说：“美国不排除任何选项。”
目前这些选项包括F-35B中队与海军陆战队一道驻扎在日本岩国。尽管没有具备充分的能力，但他们对好斗的朝鲜也构成了有力的威慑。随着具有全面作战能力的F-35A的到来，这一威慑力量会大大增强。
《航空周刊》的报道称，“如果没有中国或俄罗斯的援助，朝鲜就不可能抵御得了低可探性的F-35联合攻击战斗机的攻击浪潮。这种战斗机将用来追击导弹，为地面部队的推进行动保驾护航等”。
兰德公司太平洋战区问题专家布鲁斯·贝内特告诉《航空周刊》，“朝鲜对付不了空中的F-35战斗机，他们的地对空导弹对付不了这种战斗机。他们会说，‘如果这些（朝鲜）战机在地面上，我们就可以干掉它们’。这促使他们考虑使用导弹和潜在的核武器或者其他有效载荷来攻击重要的机场，以试图消除这一威胁。双方都有先发制人的动力”。
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