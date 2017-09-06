亚马逊删除900条关于希拉里新书的差评

9月12日，希拉里推出了新书《发生了什么》（What Happened），她在书中回顾去年的美国大选，分析了败选原因。读者对新书褒贬不一，有人称赞希拉里的坦率，也有人在书中读出了她败选后对各方的抱怨。
据美国Quartz网站当地时间9月13日报道，亚马逊网站上的评论显示读者分歧严重。此前，这本美国前国务卿的新书已经在亚马逊网站上获得1669条评论。然而评论两极分化严重，分别有50%的一星评分和45%的五星评分。
然而，数量占上风的差评可能并非来自真实读者，而是有人出于对希拉里的攻击，恶意差评拉低希拉里新书的评分。随后，亚马逊删除了希拉里新书网页上的900多条评论。
所以，《发生了什么》到底发生了什么呢？
答案是，有人给没看过的书和没用过的商品评论了。据统计，希拉里新书的1600多条评论中，只有338条评论来自“已确认购买”的账号，也就是真正在亚马逊上买了书的人。
可以想象有人在实体店里买了书，非常不满意，以至于飞奔回家，赶紧在亚马逊网站上留言。但这恐怕不足以解释希拉里新书所遇见的两极情况。与其他亚马逊网站上的各类畅销书籍相比，在希拉里新书得到的所有评论中，来自“已确认购买”账号的评论比例奇低。
即便与其他关于2016年美国大选的书籍相比，《发生了什么》所遇到的情况也很显异常了。
ReviewMeta是一家研究商品评论可信度的网站。网站评判标准涉及15项数据，包括所有评论中“已确认购买”评论的数量，显示从未发过“已确认购买”评论的账户数量等等，借此评判商品评分的可信度。
《发生了什么》在亚马逊上的评分一度跌至3.2。而根据ReviewMeta的分析，希拉里新书的实际评分应该高达4.9。在所有评论中，来自“未确认购买”账户的平均评分为2.3，来自“已确认购买”账户的平均评分则为4.9。亚马逊删除一些评论后，该书评分已增至4.3。
ReviewMeta的老板汤米•努南认为，这是意外事件的概率低于万亿分之一，很明显有没买书的人在恶意拉低评分。在汤米看来，一天之内出现超过1000条“未确认购买”账号的评论是一个危险信号。汤米将这种一致给商品发类似评论的情况称为“水军”（review brigade），而它的产生有很多原因，并不只有政治原因。
希拉里新书出现两极化评论虽属异常，却并不使人意外。面对个人观点浓重的政治类书籍，人们不再根据书籍的写作质量来评分，甚至不按是否同意书中内容评分。然而，这样的情况并没有在其他类似书籍上发生过。
亚马逊在面对记者询问是否有删除评论时，既没有承认，也没有否认。一位亚马逊发言人在邮件声明中回应道：“亚马逊买家评论要求与商品相关，以便帮助其他顾客做出购物选择。对一本回忆录而言，主题应该是作者和他们的观点。我们（指亚马逊）不负责判断评论是否对其他顾客有用。”但他也补充道， “我们的确有制定相关机制，以保证多数人的意见不淹没在少数人的意见当中，我们会移除违反社区指导规则的买家评论。”
这表明，亚马逊尽管并没有解释违规评论的选择标准，但的确删除过不少评论。《发生了什么》并不是第一个被删除评论的商品。去年12月，MAGA（Make America Great Again，让美国再次伟大，特朗普竞选口号）帽子的近3500条来自“未确认购买”账户的评论也被删除了。
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