苹果手机人脸识别靠谱吗？ 外媒：仍有不少谜团待解

法国《快报》周刊网站9月13日报道刊登题为《iPhoneⅩ的人脸识别靠谱吗？》的文章称，苹果新手机会采用人脸识别技术的传闻已传了几周了。9月12日在新闻发布会上，苹果公司副总裁证实了传闻：是的，iPhone Ⅹ可通过扫描面部解锁。将来也可将同样的技术用于支付。苹果公司首席执行官蒂姆·库克称，这是确认身份“最好和最简单的”办法。但是真的可以信赖它吗？
如果手机认不出我怎么办？
从技术角度讲，识别不了的可能性很小，现在的技术已经很先进了。苹果公司称，iPhone Ⅹ的人脸识别功能甚至可在黑暗中识别，戴着帽子、假发、眼镜也没问题。
然而仍然有风险，像其他技术一样，人脸识别也无法做到百分之百地靠谱。苹果公司软件工程负责人周二在第一次演示该技术时就付出了代价，未能通过人脸识别功能解锁iPhone Ⅹ。此外，外界公认人脸识别技术在识别黑人和混血儿的面部时有困难。
有人能用一张照片就解锁我的手机吗？
今年3月，一些网民成功破解了三星盖乐世S8的人脸识别系统，只要在手机前放一张照片就行。手机无法区别照片和一张真正的人脸。
苹果的人脸识别技术更为先进。它不仅记录脸部的平面特征，还记录了脸部的凹凸特征。当然这也不是百分之百安全。研究人员曾用从脸书网站上找来的照片复制出3D面部模型，成功骗过了人脸识别系统。
警察能解锁我的手机吗？
2015年底，苹果公司曾和美国政府就iPhone解锁问题闹得剑拔弩张。苹果公司拒绝让调查人员获取一名嫌犯的手机内的数据，美国联邦调查局不得不花钱找黑客解锁手机。
问题来了：有了人脸识别系统，警察把手机对准嫌犯的脸就能解锁手机。然而苹果公司称，要阻止警察（或他人）解锁手机，只要将目光移向他处或闭上眼睛就可以了。另外，只要连按五下右侧的功能键，就可以取消人脸识别功能。
又据美国《华尔街日报》网站9月13日报道，苹果公司新推出的iPhone Ⅹ把其旗舰产品与面部识别技术连在一起，这有可能改变人们与手机互动的方式——前提是苹果能把这事儿做成。
面部识别是9月12日苹果发布的十周年版iPhone最引人注目的新功能。名为Face ID的面部识别功能将成为解锁iPhone Ⅹ的主要手段。配备深度传感器的摄像系统把3万个红外光点投射到用户面部各处，计算系统据此建立数学模型，并安全地存储在手机中。用户每次把手机拿到面前，系统会将用户的面部特征与该数学模型进行比对，相符则立即解锁手机。
分析人士称，鉴于iPhone用户平均每天解锁手机80次，Face ID技术成功与否可能成就或毁掉这款手机，尤其是在早期用户拿到手机开始公开分享体验后。
苹果9月12日无意中展示了潜在的危险。在展示这项技术时，当苹果公司软件工程负责人克雷格·费德里吉第一次在观众面前使用这项技术时，手机未能解锁。
美国创新战略咨询公司分析师本·巴贾林说：“它必须行得通。从安全性角度和便利性角度看，这是他们对智能手机未来发展方向的构想。”
面部识别技术的崛起引发了隐私方面的担忧。但苹果称用户的信息将安全地保存在自己的手机中，而不是保存在苹果服务器或者云端等可能易受黑客攻击的地方。
早在5年前，面部识别技术就开始应用于消费电子产品，其中包括一些使用谷歌的安卓系统的智能手机。但美国云网络安全服务公司的信息安全主管马克·罗杰斯说，迄今推出的面部识别技术在安全检测中表现不佳。谷歌向使用其面部识别系统的用户发出警告称：“某个和你长相相似的人有可能解锁你的手机。”
微软“视窗10”操作系统和三星盖乐世S8手机也使用面部识别技术。
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