中国花4亿元在青海建首个“火星村”

港媒称，科学家和政府官员就在青藏高原推动雄心勃勃的火星项目的计划达成一致。
据香港《南华早报》网站9月6日刊登作者劳里·陈的报道《登火星有价格吗？中国的火星模拟基地将斥资6100万美元》称，据近期拟定的项目蓝图显示，中国内地计划在位于在西北部偏远地区的一片高原上修建“火星村”，大约斥资4亿元人民币。
来自青海省德令哈市——该基地的所在地——的科学家和政府官员召开会议商讨推动实施该计划，会后设定了上述预估数字。
媒体援引中国科学院月球与深空探测总体部主任刘晓群的话说，该项目将综合旅游和科学探索，但报道没有说明该项目何时开始运营。
据一些政府官员此前称，拟建的基地位于柴达木盆地——系青藏高原上的一片干旱的沙漠地区，面积95000平方公里，那里荒芜且多岩石的地貌与火星的地理条件极为相似。
报道称，该基地将由一个向公众开放的大型火星主题旅游地和模拟火星探索营组成，模拟火星探索营有配套的生存设备，有意者可体验在火星上生活是一种什么感受。
媒体援引刘晓群的话说：“人们一直梦想移居火星，我们希望提供一种高端体验，让人们体验在外太空生活的实际感受。”他还表示希望，该基地今后可成为科研和教育中心。
报道称，这项雄心勃勃的计划自去年11月一直在进行策划。青海省海西州政府当时签署一项协议，允许中国科学院使用该基地。
德令哈市副市长张标表示希望，该项目将成为提振地方经济的及时雨。
他说：“修建模拟火星基地具有重大科学和生态意义。该基地不仅可让人们更多地了解火星和太空探索，还有利于推动地方经济发展。”
报道称，尽管蕴藏有丰富的自然资源，但青海相比中国沿海地区一直在发展上严重滞后，青海省国内生产总值在中国各省中排名倒数第二。
策划者们当前还希望利用该地区靠近河西走廊——位于邻近省份甘肃——的优势。河西走廊有多个与“丝绸之路”有关的旅游地。
报道称，中国政府去年公布计划，将在2020年启动无人火星之旅。此外还有一些国家设立了模拟在火星上生活或模拟火星之旅的基地。
2015年，一项由美国航天局出资的科研项目让6名科研人员在夏威夷的火星实验室里生活了一年时间。2010年至2011年，一群志愿者——其中包括一名中国人——在莫斯科的模拟宇宙飞船里生活了520天。据估算，地球和火星之间的往返时间为520天。
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