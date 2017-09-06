外媒称有俄罗斯账号买脸书网络广告影响美大选

外媒称，美国脸书公司说，俄罗斯一个影子集团至少在脸书网站上花费了10万美元做广告，试图影响2016年美国总统选举。
据英国《每日电讯报》网站9月6日报道，在这些广告中，只有少部分直接提到了特朗普或希拉里的名字，大部分是传达有关移民、种族、同性恋及持枪权利的分裂性信息。
报道称，这一行动持续了两年时间，其中在选举关键时期至少有3000条相关广告。
脸书公司说，它正在与国会合作，回答有关俄罗斯是否寻求影响选举的问询。
购买这些广告的账户有470个，脸书公司说，一些页面因“不真实”，现在已经被关闭。
脸书公司首席安全官亚力克斯·斯塔莫斯说，这些账户彼此关联，“可能是从俄罗斯境内操作的”。
约四分之一的广告针对的是特定的地理范围。其中许多是在2015年共和党和民主党的首次提名选举前发布的。
斯塔莫斯说，脸书公司还发现，另有价值约5万美元的约2200份广告“可能源于俄罗斯”。
报道称，相比总统竞选人花费在数字广告上的费用，这一数额很小。希拉里据信至少花费了5500万美元，而特朗普至少花费了9000万美元。
脸书公司对其在选举期间跟踪信息的方式进行了一次内部评估。
斯塔莫斯说：“自从2016年的美国总统选举以来，有大量关于俄罗斯干预选举的质疑。其中一项质疑是脸书上的广告是否与俄罗斯有关联。这是很严重的事情，因此我们一直在对平台上的一系列活动进行评估，以助了解究竟发生了什么事情。”
斯塔莫斯说，脸书公司致力于“减少错误信息和虚假新闻”。
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