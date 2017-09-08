华人对慈善日益"上心"：并非只关心自己不回馈社会

美媒称，一项新研究日前发现，近年来，美国华裔进行的大额慈善捐赠增加了近五倍至近5亿美元，其中大多数赠款都流向了高等教育领域。这项研究说，中国捐赠者的善举同样在激增，中国飞速发展的经济制造了比美国更多的亿万富翁，并且令中国注册慈善基金会的数量在十年间增加了430%——2016年达到了5545家。2014年，中国慈善捐赠数额达到了167亿美元。
据美国《洛杉矶时报》网站9月6日报道，《中国人和美国华裔的慈善事业》是首次调查在美国和中国生活的华人所进行捐赠的规模、动机以及影响的一次学术努力。这一研究由加州大学洛杉矶分校卢斯金公共事务学院、加州大学欧文分校梁氏中美研究中心以及洛杉矶亚裔美国人公平推进组织联合进行，研究结果于6日发布。
洛杉矶亚裔美国人公平推进组织主席郭志明（音）说：“中国和美国华裔慈善人士所给予的大额捐款正在收到引人注目和积极的成效——范围更广的人群得以接受高等教育，健康研究和科学方面的创新得到推进，艺术和文化领域得到扶持。”
梁仕源（音）是一位全球房地产投资者，他的家族基金会在2010年成立了梁氏中美研究中心。他说，他对公众的以下的看法感到困扰，即中国人和美国华裔在回馈美国社会方面做得不够。他说，他曾听到有人批评说，美国华裔并没有充分参与美国联合慈善总会的筹款活动，而加利福尼亚大学接收了过多的亚洲学生。
由“百人会”（一个由美国华裔领袖组成的组织）在2001年委托进行的一项调查发现，受访的美国人中有五分之一都表示华裔美国人“不关心除他们的同胞以外的任何人的遭遇”。
梁在接受一次采访时说：“我想要看看，有关华人作为一个群体没有回馈社会的说法是否是真实的。这项研究打消了这种想法。我们和其他群体一样富有慈爱精神，甚至比他们更甚。”
这项研究的调查对象是在美国、中国大陆、香港、澳门和台湾生活，在2008年至2014年间有三年至少每年捐款100万美元的华人。研究人员对35名中国人以及29名美国华裔进行了评估，以调查他们的捐赠动机以及捐赠效果。
梁仕源是加州大学校友，他在6岁时从中国南方移民到美国。他的妻子梁秀莲（音）则出生在加利福尼亚州。他们夫妇在2000年向加州大学捐款200万美元，用于创立一家房地产研究中心，并在2010年向加州大学欧文分校捐赠逾600万美元，用于创立梁氏中美研究中心。
梁仕源说：“加州大学绝对塑造了我的人生，并且给了我无法通过其他方式获得的机会。”
王文祥（音）和王范文华（音）夫妇年轻时生活在台湾，他们是靠制造塑料管材和玻璃钢门致富的。
身为加州大学洛杉矶分校校友的王范文华是首位出任该校基金会董事会主席的亚裔美国人，她去年向该校捐赠100万美元，用于向中产阶级家庭的学生提供奖学金。王氏夫妇估计，他们在过去15年间的捐款数额在2000万至3000万美元之间，其中大多数捐款都用于推动美国、非洲和亚洲的教育、公共卫生以及环境事业。
比如，他们夫妇曾捐赠400英里（约合643.7公里）长的塑料管，用于为八个非洲国家的35万人输送用水。除资助奖学金外，他们还向加州大学洛杉矶分校捐款用于制作讲述美国华裔的教育影片、资助学生进行外国旅行以及计算机科学项目。
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