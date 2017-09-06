英媒称中国投资拉动东南亚经济增长 对华依赖日渐加深

英媒称，近来东南亚似乎好运不断，菲律宾经济增长为亚洲第二快，马来西亚取得逾两年来最佳成长数据，泰国则是逾四年来的最好成绩。这种成长受到中国的催动，该国不断扩大的经济影响力正在弥补东南亚地区的基本面弱点。
据路透社9月8日报道，在中国遏制资本外流令世界其他地区倍觉捉襟见肘之际，东南亚仍然可以得到中国的慷慨解囊，其中很大一部分资金是投向与“一带一路”相关的基础设施项目。与此同时，大量中国游客在涌向东南亚的海滨、庙宇和购物中心，带动该地区贸易大幅增长。
今年上半年，印尼和马来西亚对中国出口增长逾40%，泰国和新加坡增长近30%，菲律宾增长逾20%。中国大量投资该地区的基础设施和房地产，并购买稻米、棕榈油、橡胶和煤炭等大宗商品，还从马来西亚、泰国和新加坡等国购买电子元器件和设备。另一方面，东南亚向中国购买从便宜的T恤衫到高端通讯系统的各种商品。
数据显示，中国交通建设股份有限公司已在马来西亚东海岸铁路项目的初期阶段投资20亿美元，成为中国企业最受关注的境外投资之一。
其他投资很多也与“一带一路”倡议相关，包括在老挝、柬埔寨和菲律宾的能源项目，在印尼的另一个大型铁路投资项目，以及对该地区房地产的购买。
本周，泰国与中国国有企业签署了价值52亿泰铢（约合10亿元人民币）的高铁项目合同。
“尽管近来中国限制对外投资，但未来几年在东南亚的投资可能保持强劲，”德勤经济的首席合伙人斯蒂芬·史密斯说，“中国似乎仍强烈致力于‘一带一路’相关项目的投资。”
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