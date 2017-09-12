“金砖”迈向强化全球经济治理

香港《南华早报》网站9月10日刊发题为《金砖国家在改善民生方面有重要作用》称，金砖厦门峰会的最终宣言体现了对自由贸易和全球化的让步和推动。这正是全球在这个充满不确定因素的时期所需要的。
文章称，鉴于中国是世界第二大经济体，印度是世界第六大经济体，人们有理由以乐观的态度进行展望。金砖国家是加快实现这些抱负的理想平台，巴西的经济在全球排名第8，俄罗斯排名第11，南非则位列第35。发展中国家成为全球经济增长的关键，但却因为受到持续几十年的西方主导机构的阻碍而无法很好地发出自己的声音，因此一个可以让它们进行合作的论坛很有意义。今年新增的五个观察员国家——泰国、塔吉克斯坦、埃及、几内亚和墨西哥——都提出了扩大规模的想法。
文章称，以中国和印度为首的发展中国家为全球经济增长做出了西方经济体无法、不再能够或不愿意作出的贡献。但是现有的世界秩序对此并不感激，且仍然不愿意让发展中国家在决策方面扮演合理的角色。金砖国家不希望推翻现有机制，而是致力于与其合作，这关乎公平和改善民生。
俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部网站9月8日发表文章称，由世界五大新兴国家组成的金砖成立已近10年，厦门峰会可视为10年来金砖所取得成就的巅峰，标志着金砖开始向强化全球经济治理机制的新阶段迈进。
“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”一语包含丰富内容。它体现了对现有成就及未来前景（2018年南非金砖峰会将开启金砖新十年）的概括。2017和2018年金砖伙伴关系将具有重大意义，因为多边贸易体系和与其伴生的国际化对欧美的反全球化民粹主义构成挑战。
文章称，在金砖经济伙伴框架内的全球经济方面，金砖将自己定位为维护新型市场及发展中国家利益的先锋队。新开发银行、货币储备库及银行间经济合作机制框架内的各种机构是金砖内部经济治理的高级手段。金砖国家本币债券基金的建立“将为保障金砖国家内部融资时的资本稳定作出贡献，将通过扩大外国私人资本参与及提高金砖国家金融稳定性来促进金砖国家内部及地区债券市场的发展”。
文章称，用本地货币进行银行间贷款的努力及贷款评级方面的合作也隶属于这一重要经济治理范畴。这一点特别重要，因为金砖各国均在现有世界贷款体系内生存，该体系决定了各国在全球经济一体化条件下治理本国经济的操作空间。
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