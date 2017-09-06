韩国反萨德男子自焚身亡 留遗书劝总统“堂堂正正面对美国”

韩国首尔一名反对部署萨德导弹防御系统（THAAD）的男子，周二（19日）在街头自焚，导致三级烧伤，20日不治身亡。警方表示，该男子曾高呼“萨德离开，和平到来”，又留下遗书，表示部署萨德会催生战争。
据韩国媒体报道，自焚男子为58岁的曹英参（Jo Young-sam，音译）。他当日下午4时许，在首尔麻浦区一个商务中心外的空地，向身上喷洒易燃物质，点火自焚。路人发现后随即报警，并采取救火措施，男子随即送往附近医院抢救。
警方称，死者留下4页遗书，内容是劝总统文在寅不要部署萨德，否则会导致气氛紧张，及加剧战争威胁。以及“希望烛光革命（韩国民众‘点亮烛光’抗议，国会弹劾朴槿惠）催生的政府，堂堂正正地告诉美国，（最终）获得成功”等等。
据了解，曹英参曾于1995年曾受邀到访朝鲜，其后前往德国，申请庇护18年，直至2012年才回到韩国。他回国后被控以非法到访朝鲜罪，判监一年，其后一直参与反萨德活动。
据《韩民族日报》早前报道，8月底，韩国国防部长宋永武曾致信星州和金泉地区居民，呼吁民众对部署“萨德”予以谅解。随着该事被传开，反对“萨德”团体愤然而起。30日下午1时，地区居民和反对“萨德”部署团体聚集在星州郡草田面韶成里村会馆，高喊道：“文在寅政府抛弃了重点强调的程序合法性和民主性协商，打算强行推进‘萨德’发射车追加部署。即使倾尽全力，我们也势必阻止部署”。
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