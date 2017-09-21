中俄经济互补性强 2017年贸易额大幅增长

俄新社9月19日刊发题为《从面包到核技术：俄罗斯向中国出口什么》的文章称，俄罗斯和中国是互补经济体，中国有能力给予莫斯科因制裁而失去的东西，同时俄罗斯向中国提供的高附加值商品比其他所有国家都多。
文章称，俄中贸易额在期待中恢复增长。中国驻俄罗斯大使李辉表示，两国间的商品和服务销售额今年上半年大幅增长。而且俄罗斯的出口增长快于从中国进口：分别增长了29.3%和22.2%。这不仅指的是出售能源——莫斯科对华提供各种各样的商品，从农产品到电信技术和飞机制造设备。
文章称，俄中双边经济关系中存在双方均力求达到的心理阈值：1000亿美元的贸易额。2014年普京表达了达到这一数值的愿望。当时莫斯科和北京几近成功：贸易额突破了950亿美元，不过2015年跌至约680亿美元，而2016年的增幅很小，刚刚超过2%。两国间的经济往来恐退回10年前的水平。俄罗斯高等经济学院世界经济系副教授彼得·莫济阿斯表示，近些年双边经济往来走弱是俄中两国的内部原因造成的。这位专家说：“俄方的问题是衰退、油价进一步下跌和卢布贬值。中方也有困难——影响整个世界经济的增速放缓。”
莫济阿斯表示，2017年对两国经济来说是成功的。他说：“近两个季度的数据表明，中国经济增速放缓暂停，形势对北京而言稳定下来。至于俄罗斯，预计今年国内生产总值增幅将达到2%，趋势是正面的。”
俄中经贸合作中心主席谢尔盖·萨纳科耶夫认为，中国有能力给予莫斯科因制裁而失去的东西：取得开采难以获取的自然矿产的技术。萨纳科耶夫说：“如今我们看到，中国的石油天然气设备不逊色于西方产品，过去我们在欧美采购，现在方向改变了。”他表示，对俄罗斯而言与中国构建贸易关系是确保主权政策的问题。
萨纳科耶夫阐述了自己的立场。他说：“现在俄罗斯向中国提供的高附加值商品比其他所有国家都多，包括航空航天产品和高端核技术设备。这是互利合作。中国制造商越来越有竞争力，中国人向我们提供工业机械作为回报。”
莫济阿斯说：“俄罗斯和中国是互补经济体，存在的合作潜力可以根据市场参与者的所作所为以各种方式利用。近几年投资合同数量增长，涉及的不是石油天然气，而是服务和加工工业领域。”问题在于，俄罗斯能够对华出口什么非原料商品。莫济阿斯回答说：“实际上有数十万种，包括农产品、食品工业、航空制造业和电信服务。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost