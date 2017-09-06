浙江一企业成首家拿下欧洲支付牌照的中国金融科技公司

记者日前从杭州高新区（滨江）获悉，该高新区一创业公司PingPong获得卢森堡颁发的欧洲支付牌照，成为第一家拿下欧洲支付牌照的中国金融科技公司。
此前除少数国有银行外，鲜见其他中国机构获得批准，PingPong是为数不多能进入欧洲金融领域的中国民营企业。
“一带一路”建设中“支付”被视为推进战略实施的重要支撑。公司CMO卢帅介绍，PingPong的目标客户群是中国50万跨境电商企业，为其“出海”提供低成本的跨境收款业务，以及其它定制的金融服务，解决小额跨境支付的成本、时效问题，以及跨境商户在境外的资金归集问题。自2015年起陆续进入美国、日本、欧洲市场，现阶段PingPong已实现日处理订单超过500万、累计为中国跨境出口企业节约3亿财务成本。
卢森堡是欧盟轮值主席国之一，也是欧洲金融中心和物流中心，欧元区内重要的银行中心。目前，中国是卢森堡在亚洲的最大合作伙伴，卢森堡也是中国金融“出海”的重要枢纽。
PingPong落户欧元区并获得支付牌照，可充分利用卢森堡在金融产业、信息安全等方面的国际优势。PingPong CEO陈宇表示，以卢森堡作为研发和市场活动的枢纽，充分挖掘用户需求和痛点，启动欧洲市场布局，推出加速收款和信贷产品，有助于数十万欧洲跨境电商卖家落地欧洲市场。（新华社）
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