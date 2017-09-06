习近平勾画金砖合作新愿景

外媒称，中国国家主席习近平4日在厦门国际会议中心举行仪式欢迎金砖国家领导人。
据埃菲社9月4日报道，上午9时50分许，金砖国家领导人陆续抵达坐落于海边的现代化会场，为保证安全，通往会场的道路及其周边道路戒严。
首先踏上会议中心红地毯的是巴西总统特梅尔，然后是南非总统祖马、印度总理莫迪和俄罗斯总统普京，习近平热情迎接，并同他们一一握手寒暄，随后集体合影。
五位领导人的手紧握在一起，象征世界主要发展中国家的团结一致，虽然这个联盟的存在还不到10年，但预计将在国际社会中发出更多的声音。
台风“玛娃”的登陆地点距开会的厦门仅几百公里，但天公作美，4日上午厦门没有下雨。
据新加坡《联合早报》网站9月4日报道，金砖国家领导人第九次会晤4日开幕，中国国家主席习近平在大范围会议上发表讲话时指出，金砖国家应该再接再厉，全面深化金砖伙伴关系，开启金砖合作第二个“金色十年”。
习近平在题为“深化金砖伙伴关系 开辟更加光明未来”的讲话中，积极评价金砖合作走过的10年光辉历程。他指出，中国古人说“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石”。金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。这就是互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；倡导国际公平正义。
习近平提出四点建议：第一，致力于推进经济务实合作。第二，致力于加强发展战略对接。第三，致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展。第四，致力于促进人文民间交流。
据塔斯社9月4日报道，中国国家主席习近平在金砖国家领导人会晤上指出，当前，世界格局发生了许多深刻复杂变化，在这一背景下，金砖合作显得更加重要。
他说：“尽管我们五国国情不同，但我们对伙伴关系、繁荣发展的追求是共同的，这使我们能够超越差异和分歧，努力实现互利共赢。”“让我们共同努力，推动金砖合作从厦门再次扬帆远航，开启第二个‘金色十年’的大门，使金砖合作造福我们五国人民，惠及各国人民！”
第九次金砖峰会4日以领导人小范围会议启动工作议程。五国领导人讨论了世界经济局势、国际和地区冲突以及发展和国家安全问题。随后，五国领导人会晤按惯例以扩大会议的方式进行。大范围会议结束后通过了《金砖国家领导人厦门宣言》。
另据路透社9月4日报道，中国国家主席习近平4日宣布，中方将设立首期5亿元人民币金砖国家经济技术合作交流计划，另向金砖国家的新开发银行项目准备基金出资400万美元。
习近平说，金砖国家应当在诸如贸易投资、货币金融和可持续发展等领域加强合作。他在出席金砖国家峰会时发表讲话说，金砖国家应该再接再厉，“全面深化金砖伙伴关系”，开启合作新航程。
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