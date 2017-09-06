曝扎克伯格为女儿招聘保姆：年薪85万！要求会说中文

近日，一条来自美国硅谷招聘保姆信息在社交网络上走红。雇主提供了十分丰厚的薪酬和待遇：11万-13万美元的年薪（约合72万-85万元），而且能上五天，休息五天，提供全套医保以及一切科技公司等同福利。最重要的是，要会说中文！
这样的福利，相当于一个普通硅谷科技公司工程师的待遇——确切地说，工程师都不敢设想自己上半个月休息半个月。
该雇主在招聘中这样描述自己：“自己和太太是年轻的创业家庭，目前拥有几个企业和慈善机构，想为新生儿寻找一位会说中文的保姆。为孩子提供安全的，积极向上的成长环境。此外，这个家庭很繁忙，需要出差，并有几个住宅。”
该招聘信息在招聘网站Indeed曝光后迅速炸锅，几乎所有人都猜测，发布这条招聘信息的就是扎克伯格。
因为从这段描述看，扎克伯格这位超级奶爸非常符合——他创立了Facebook，而太太普莉希拉陈是华裔，全身心投入到扎克伯格陈慈善基金的运作中。而扎尔伯格本人也是中国粉，一直在学习普通话。其两岁的女儿Max中文名叫陈明宇。
此外，就在上个月，扎克伯格家刚刚迎来了第二个萌萌的混血女宝，并因在八月出生起名小八月。
不过，虽然硅谷的大多数人都在讨论这一定是扎克伯格招聘保姆，但需要强调的一点是这份招聘并没有明确表示雇主是谁。
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