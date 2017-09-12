iPhone X或定义智能手机新时代

外媒称，苹果12日在加利福尼亚州丘珀蒂诺的一场活动上发布了首款豪华版手机iPhone Ⅹ及其他新品。
最新豪华版手机
据美国《纽约时报》网站9月13日报道，iPhone Ⅹ定价999美元，是有史以来最贵的新款iPhone。它将于11月3日出货。
iPhone Ⅹ采用了一种新的有机发光二极管（OLED）屏幕技术。这种显示屏比之前的液晶显示屏（LCD）更薄、更轻、更亮，色彩精确度和对比度也更好。
iPhone Ⅹ的屏幕使用了一种所谓的无边框设计。屏幕四周没有边框，表面全部是显示屏。苹果还取消了实体的home键。过去十年里，后者一直是iPhone的标志性特征。
在这场活动上推出的还有iPhone 8和它的加大版iPhone 8 Plus。这两款手机采用了玻璃机身和速度更快的芯片。iPhone 8的售价为699美元起，iPhone 8 Plus为799美元起。
该公司一直未能大火的机顶盒产品Apple TV也实现了升级。这款设备现在能以所谓的4K分辨率进行流媒体播放。支持4K分辨率的屏幕的垂直分辨率和水平分辨率分别是老款高清电视屏幕的两倍。
苹果还揭晓了新款Apple Watch。新推出的Apple Watch Series 3具备手机功能，还搭载了新版Watch OS。
模仿与创新并存
据美联社美国丘珀蒂诺9月13日报道，近看iPhone Ⅹ，你马上会发现它绝对不像苹果公司过去10年发布的任何一款手机。
不过你可能注意到了，它跟过去一两年三星、谷歌等推出的一些豪华智能手机有显著的相似之处。
与其竞争对手一样，苹果公司最终决定采用无边框屏幕，以满足消费者要求用更大的屏幕浏览照片、观看电影和电视节目、读书和玩游戏的愿望。
从这个意义上说，苹果推出iPhone Ⅹ（这个符号是罗马数字中的“10”）只是在与竞争对手玩你追我赶的游戏。不过这款手机仍做到了符合苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯的要求——“非同凡响”。
iPhone Ⅹ具备看来很先进的面部识别功能。基本上，有了这一功能，机主迅速看一眼屏幕就能解锁手机。不过，它还使得用面部表情和声音操控各种表情符号成为可能。
由于配备了超级摄像头和苹果所称的“超级视网膜”显示屏，这款手机也为显示照片提供了一块极好的画布。
其售价接近1000美元，对大规模销售的手机来说也是空前的。不过iPhone Ⅹ很可能受到追求地位或富裕的消费者的追捧。不过该公司对这款手机作出的改进大部分并不大。
真正让iPhone Ⅹ脱颖而出的是它的新款高分辨率显示屏和出色的摄像头。在这款手机上，照片显得异常生动逼真。此外，表情符号已成为我们智能手机文化中非常流行的沟通交流方式，iPhone Ⅹ的“表情符号”功能也会大受欢迎。
中国市场成关键
据美国《华尔街日报》网站9月13日报道，苹果公司在掀起智能手机革命10年后推出三款手机，包括一款屏幕更大、采用面部识别技术的旗舰版iPhone，旨在让其标志性产品重新焕发生机。
12日发布的iPhone Ⅹ是苹果公司数年来最受期待的产品之一。押注iPhone Ⅹ可以扭转iPhone在中国销量下滑局面并促使美国和欧洲用户更换手机的投资者最近几个月已推动苹果股价屡创新高。苹果首席执行官蒂姆·库克说，这是第一款iPhone问世以来最大的飞越。
iPhone Ⅹ是2014年以来首款新设计的iPhone，在其即将上市之际，苹果智能手机销量的增长已开始放缓，原因是消费者纷纷推后换机时间，且来自低价对手的竞争越来越激烈。
iPhone Ⅹ采用5.8英寸的无边框屏幕，这点燃了人们的期望，认为该款手机或能扭转苹果在中国的命运，苹果在中国区的收入已连续六个季度下滑。
另据路透社伦敦9月12日报道，在最新的iPhone手机发布之日，苹果公司的市值约为8300亿美元，远远超过它后面的最大竞争对手，让华尔街不禁要问：它将成为第一家市值突破万亿美元大关的上市公司吗？
从当前的水平看，苹果股价只需上扬约20%就可成为世界上第一个市值突破万亿美元大关的公司。
在华尔街38位苹果股价分析员中，两位分析员已给出了将助苹果市值突破万亿美元大关的目标股价。
德雷克塞尔·汉密尔顿公司的布赖恩·怀特给出的目标股价为每股208美元，是华尔街最高的，按照现在的股数，到时苹果市值将相当于1.075万亿美元。
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