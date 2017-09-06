玩具反斗城申请破产折射互联网经济对传统零售业冲击

美国知名玩具连锁店玩具反斗城18日正式申请破产保护，并在弗吉尼亚州的美国破产法院启动破产清算程序。分析人士认为，除了公司自身债务拖累的原因之外，这一事件也从一个侧面折射出互联网经济对传统零售业的巨大冲击。
据悉，玩具反斗城加拿大分公司也相应启动了破产保护程序，而美国和加拿大以外的全球其他255家特许加盟店及亚洲合资企业则不在此次申请破产保护之列。
玩具反斗城董事长兼首席执行官戴维·布兰登表示，玩具反斗城希望通过破产保护程序，和债权人重组高达50亿美元的长期债务，优化公司财务状况，增加公司投资弹性，以更好应对零售市场新形势和新挑战，保持公司发展的竞争力和可持续性。
近年来，随着互联网经济的飞速发展，传统零售市场份额正不断被线上业务吞噬。零售业分析公司One Click Retail的统计数据显示，2016年亚马逊的玩具销售额高达40亿美元，比反斗城同期销售额高出3倍多；从增幅来看，亚马逊的玩具销售额去年增幅高达24%，同期整个玩具行业的增幅仅为5%，而反斗城的销售额已连续5年下滑。
玩具反斗城原是上市公司，2005年被私募基金KKR、贝恩资本公司和沃纳多房地产投资公司以66亿美元联合收购并私有化。公司宣告申请破产保护前，摩根大通等财团承诺提供超过30亿美元的资金支持其债务重组。
实际上，受电商巨头线上营销的猛烈冲击，玩具反斗城申请破产保护并非个例。今年，已有儿童服装零售商Gymboree、Payless ShoeSource和rue21等多家实体零售企业申请破产，还有许多零售商被迫裁员、关闭分店。
玩具反斗城虽已申请破产保护，但其全球1600多家商店及在线平台仍照常营业。分析人士认为，申请破产保护并不一定意味着倒闭或关闭分店，梅西百货等零售商也曾在申请破产保护后继续营业。
玩具反斗城是重要的玩具销售渠道，但专家认为，其破产对玩具行业的影响或许不会太大。
加拿大蒙特利尔银行资本市场公司分析师格里克·约翰逊表示，传统销售旺季即将来临，此前关于玩具反斗城的一些传闻及不确定性会令很多供货商观望。但正式申请破产保护后，其获得的30亿美元融资承诺有助于消除不确定性，增强供货商信心。
富国证券也提到，玩具反斗城申请破产保护对玩具产业的影响可能低于预期，因为玩具反斗城丢失的市场份额很快会被亚马逊、沃尔玛等销售渠道取代。
对于传统零售商来说，当下犹如“逆水行舟，不进则退”，设法吸引更多消费者、与电子零售商抢占市场是企业避免覆辙的重要一环。沃尔玛日前宣布，将联手谷歌公司推出语音购物服务，这被分析人士解读为两大巨头联合挑战亚马逊的一项重要策略。
在新零售时代，线上零售发展越来越快，无疑挤占了传统实体零售的市场。只有能够将线上、线下业务融合发展的企业才能立于不败之地。正如短期租赁公司Appear Here纽约分部首席营销官伊丽莎白·莱恩所说：“如今线上和线下发展越发同化，未来零售发展的趋势是两者完美融合。”
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