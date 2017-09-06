美国或增加对亚洲盟国军售 日韩再现发展核武器论调

美媒称，美国总统特朗普就对朝潜在军事选项的立场更加强硬，不仅提出向其亚洲盟友提供数十亿美元全新武器装备，还称韩军应该在导弹上使用载荷量更大的常规弹头以起到威慑作用。
美国《华尔街日报》网站9月6日刊登题为《特朗普：美国可能增加对亚洲盟国的军售》的报道称，特朗普上周末与韩国总统文在寅通电话时传达的重点信息是军备购置提议，白宫称，特朗普在通话中同意取消美韩十几年前的一项协议中规定的韩军导弹弹头的载荷限制，允许韩国使用更强大的常规武器。据知情官员称，特朗普在通话中还表示，他在“观念上认同”盟国从美国购置数十亿美元武器装备。
一名美国官员表示，五角大楼未提供具体信息，但并不知悉任何规模符合白宫描述的待决交易。
报道称，特朗普需要国会的批准方能授权大部分武器交易。但华盛顿防务智库新美国安全中心的亚太安全项目负责人克罗宁认为，考虑到美国与韩国和日本的紧密关系以及现有的条约，推进军售进程不会很难。
克罗宁称，总的来看，特朗普是在推一扇已经打开的门。他说，国会及盟友有现成的协议可供遵循，之前也有以国家安全为由绕过（国会）的先例，所有这些让情况变得有点复杂。
美国的一些军事选项，例如将日本纳入已成惯例的美韩军演，会增大朝鲜的压力。
奥巴马执政时期五角大楼高级亚洲政策官员、现任智库伍德罗·威尔逊中心负责人的亚伯拉罕·登马克认为，让日本加入到美国在该地区的一些关键军演将是“非常有益的”。他说，一开始的规模可能较小，但会逐渐扩大。
出于美国是否愿意保护韩国和日本的疑虑，韩国三个主要反对党的知名成员以及日本部分边缘政界人士要求各自的国家发展自己的核武器，而多年来这样的观点一直是禁忌。
美国太平洋舰队司令海军上将斯威夫特9月5日表示，这样的担忧并无根据。他承认韩国和日本存在多种声音，但表示美国军方与韩国和日本军方合作的密切程度超过以往任何时候。
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