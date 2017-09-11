中国留学人才涌现“归国潮”：经济形势好是主因

台媒称，大陆媒体最近大篇幅报道八个哈佛博士后集体归国创业的议题。大陆已有两次留学生“归国潮”，分别发生在上世纪50年代初和90年代初，2008年全球金融危机爆发以来，第三次“归国潮”便开始孕育，如今已正式到来，上述哈佛博士归国创业便是典型案例。
据台湾中时电子报9月8日报道，媒体以“八剑下哈佛，共聚科学岛”来形容八个哈佛博士后集体归国创业。在美国时，他们在同一个大楼工作，七年时间里，他们又陆续归国，共聚合肥“科学岛”，小岛位于安徽省合肥市西郊的蜀山湖畔，占地2.65平方公里，由于中国科学院合肥物质科学研究院十个研究所的专家学者聚集于此，潜心研究，故又名科学岛。
陆媒统计，留学生回国人数超过出国人数，俗称“海归顺差”已经出现，虽然目前数据显示，名义上，出国留学人数还是大于回国人数，但是实际转折点已到来。
报道称，如果仅以2016年出国留学人员54.45万人、留学回国人员43.25万人作比较，并不准确，这其中包含时滞性问题。一个留学生往往要在国外完成几年学业之后，才真正面临回国还是不回国的选择，若以一个留学生在外求学3年为均值，即以当年留学回国人数与3年前出国留学人数做比较，早在2011年，大陆就已经进入转折期，即“进大于出”。
中国与全球化智库秘书长苗绿指出，1978年以来，无论是人员数量还是增速，大陆留学回国人员与出国留学人员长期处于大幅“逆差”状态。然而当前学成归国留学生总人数明显增加，与出国留学人员间的差距逐步缩小。随着中国大陆经济发展和就业领域的不断拓宽，未来这种趋势会越来越明显。
海外人才专属发展平台Lockin China联合全球名校中国职业发展联盟，以及招聘兄弟会发布的《2017海外人才就业分析报告》显示，54.8%的海归主要看重国内经济形势发展好，还有超过40%的人认为家庭、朋友圈都在国内，因此选择归国发展。
报告预计，2017年的归国人数会突破60万，这个数字将明显超过今年出国留学的总人数。
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