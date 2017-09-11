印度加速在中印实控线修路 多条重要道路将提前完工

印媒称，印度正加快在中印实控线附近修筑道路的步伐，几条具有重要意义的道路将在计划完工时间之前竣工。
据《印度时报》网站9月10日报道，虽然印度边境公路机构目前正在修建的61条道路中，大部分的最后完工时间是在2021年左右，但其中许多条路会大幅提前完工，因为边境公路机构的经济状况得到了改善，所带来的结果最近已经在路面上体现出来。
报道称，过去两三年中，印度在中印实控线附近道路的修筑速度明显加快，2014年到2015年中印实控线道路的开凿工作只完成了107公里，而2016年到2017年完成了147公里。同样，尽管面对各种难题，同期道路表面的铺设工作也从174公里增加到了233公里。
目前，印度边境公路机构负责的总长3400公里的61条中印实控线道路中，离实现完全连通仅剩下270公里仍未开凿的道路。
据印度《经济时报》网站9月10日报道，在乌布希，一个小丘给一队铁路测绘人员带来巨大挑战。这个由16名成员组成的小分队包括经验丰富的铁路工程师、地质学家、桥梁专家和雪崩专家。对于这个路障，他们商量了各种方案。
如果印方能实现心愿，那么一条通往列城的铁路将在未来几年中成为现实。列城位于拉达克，夹在巴基斯坦占领的克什米尔地区和中国之间。
印度国防部已经向印度铁路公司拨款15.8亿卢比（约合1.6亿元人民币——本网注）进行这一测绘。这条铁路可能长达650公里。大画面是这样的：距离中印实控线不远、具有战略重要性的列城最终将通过一条在各种气候条件下均可通行的铁路线与德里相连。
这条战略铁路线的测绘工作始于去年9月。预计整个测绘工作还将需要两年时间。这也将是印度铁路公司接到过的最具挑战性的工程，因为这条铁路线需要穿越许多大山和雪崩多发地带。
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