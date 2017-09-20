美日印强化海上合作 欲增加港口“战略性停靠”

日媒称，正在纽约访问的日本外相河野太郎9月18日上午与美国国务卿蒂勒森和印度外交部长斯瓦拉杰举行会谈。三方确认向9月3日进行核试验的朝鲜联合施加压力。念及在印度洋增强影响力的中国军队，三方就日本自卫队和美印两军增加在地区国家港口的战略性停靠达成一致。
据日本《产经新闻》9月19日报道，这是自前年9月以来第二次举行美日印外长会谈。三方在会谈中确认了“航行自由”的重要性。日本自卫队7月首次正式参加美日印海上联合演习，三方就进一步强化安保合作达成一致。
报道称，河野提及了巴基斯坦在中国的合作下建设瓜德尔港，中国参与斯里兰卡和孟加拉国的港口建设，在印度洋周边地区的相关动向。对此，河野称，美日印应该加强对主要港口的战略性停靠。这一主张得到了美印的赞同。三方还就美国加入日印两国合作推进的港口建设项目达成一致。
另据共同社9月18日报道，日本外相河野太郎当地时间18日上午与美国国务卿蒂勒森、印度外长斯瓦拉杰在美国纽约的会谈中，就在海洋安全领域强化合作达成了一致。
报道称，三位外长确认了力争在印度洋太平洋地区实现所谓“航行自由”并普及、深化法治的方针。同时，为实现日本首相安倍晋三与印度总理莫迪9月14日在联合声明中提出的“自由、开放、繁荣的印度洋太平洋”，美日印三国商定将展开紧密合作。
报道称，会谈对美印两国海军与日本海上自卫队进行的联合军演“马拉巴尔”给予肯定，还就深化与东盟各国的安保合作达成共识。为推动地区经济发展，美日印对三国合作以满足港口等基建需求的重要性进行了确认。
报道称，上次美日印外长会谈是2015年9月于纽约举行的。
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