香港中文大学“港独”学生围堵校领导 逼校方不拆“港独”横幅

香港中文大学民主墙海报事件继续延烧。
据观察者网报道，8日下午，以港中大学生会代表为主的20多名学生突然闯入学生事务处办公室示威，围堵校领导，逼迫校方承诺不强行拆除“港独”横幅。
据港媒报道，8日下午约3时，港中大学生会会长区子灏等学生会代表突然闯入学生事务办公室，要求学生事务处处长梁汝照出来见面。
港中大学生会及校园电台分别在脸书上进行直播，还鼓动学生来办公室“支援”。7日晚在民主墙前恼羞成怒，狂喊上百句“支那人”的港中大前学生会张周竖峰也在脸书进行鼓动，并到场参与围堵。
视频中，学生会学生举着“还我学生自治”和“坚守言论自由”的标语，用扩音器在办公室内大声喧哗，要求校方承诺不因同学的意见作政治审查，不强行拆除由学生会管理场地内的宣传品，还要求学生事务处收回要求拆除横幅的信件。
学生事务处处长梁汝照接见学生会代表后，重申校方只是将部分场地委托给学生会代为管理，校方有最终负责权，学生在有关场地展示任何横幅或告示都必须按照实名制、符合场地守则和香港法律。梁汝照强调，“言论自由不是没有边界”。
梁汝照对学生代表说明，已与吴基培副校长对话，吴基培正在进行考试，无法立即与学生会对话，最早于四点半过来与同学对话。
现场示威学生突然向在场保安人员大声叫嚷，让保安出去。该学生称去年围堵校董会期间，有同学被保安打伤，担心校方在其他场地部署大量保安，令同类事件再发生，坚持要保安留守在学生事务处外。
在场保安询问梁汝照是否需要帮忙，该学生再次大闹，要求梁汝照令保安离开现场。保安人员随即到外面等候，梁汝照表示，保安职责是维持校园正常运作，绝对不会攻击学生。该学生又爆粗口，梁汝照拍拍学生让其冷静，不要说脏话。
下午三时半左右，大学辅导长陈浩然教授抵达现场，与学生对话。陈浩然表示，当日向学生会发信指令拆除“港独”横幅前，并未咨询学生代表，校方政策须实时执行，而发信前三小时未能联络学生会会长。梁汝照则指出，校方不必每次发布信件都要咨询学生代表。
陈浩然表示，尊重校园内言论自由，但有关民主广场管理事宜应在师生中心管理委员会，依据相关守则进行讨论。
下午5时半左右，港中大副校长吴基培来拉里到现场与学生代表会面。吴基培表示，有责任与同学沟通，要求与学生代表进入会议室开会，但只能有港中大学生、校园报及校园电视参与会议，禁止其他媒体旁听。但学生会则声称事件涉及公共利益要求开放会议给媒体采访，双方对峙近半小时。
吴基培表示，要与同事商讨再作决定，今天到场只是与同学分享个人意见。吴基培与一众同事想离开学生事务处，但被学生包围，学生代表叫嚣如果吴基培不能交出一个能代表校方的名单，则不放吴基培离开。
港中大研究院旧生会干事会则发声明表示，香港自古以来就是中国的一部份，中华民族必然包括香港同胞在内的各族人民。中华人民共和国宪法以至香港基本法经已明确说明，不容挑战。若干同学在校园内挂上“港独”的横幅，已经有可能触犯《刑事罪行条例》第9条“煽动意图”罪行。作为学长，谨呼吁众学弟妹切勿以身试法。声明又说：“校园乃硏习之地，非政治角力之所，请确保员生有一个安静的研习环境。”
对于近日香港大学校园内接连出现“港独”海报，香港特区行政长官林郑月娥表示，留意到最近不同大学校园内有张贴主张“港独”的标语，“港独”不符合“一国两制”、《基本法》以及香港社会的整体和长远利益。
对于大学校园内持续出现此等违背国家主权、领土完整和发展利益的言论，她予以谴责。
林郑月娥强调言论自由并非完全没有限制，学术自由和院校自主也非鼓吹歪论的借口，有关言论已超越社会底线，大众定有公论。
林郑月娥期望校方尽快采取适当行动处理，社会各界人士也应合力纠正这种滥用言论自由的行为，让香港能维持一个公民社会的核心价值。（源自：观察者网）
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