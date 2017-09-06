在港陆生：面对“港独”只能这样做

近日香港中文大学內，一则疑似内地生撕下中大民主墙上的“拒绝沉沦唯有独立”海报，并用英文与香港同学争辩的视频在网络流传。该视频由香港媒体发布，其后被多间陆港媒体转载，引发两地网友热议。
影片中内地女生用英文表示，“你并未征求我的同意就录制影片，违反肖像权”，对方则持续表示“你不能撕海报、你不能撕海报”，当然，大陆和香港的主流舆论导向不一致，在网上观察，大概过半数香港网友认为“你可以贴、我可以撕，这样的逻辑不合适”，而大陆舆论则一致声援。在此情况下，在港陆生怎么想？
一名毕业于香港城市大学硕士班的内地生看了视频，很直白地说，“一开始觉得撕不合适，但如果对方已经把民主墙贴满了，别人无法表达意见，海报上面也没说谁张贴的、张贴期限到哪，如果没有写这些，为何不能撕？”
“如果真的因为这女生撕海报，香港网友就想人肉别人，那并不是民主的素养。影片中那个贴海报的人面对对方质疑肖像权时根本听不懂(或装做听不懂)，整场对话就是重复‘你不能撕海报’，不管你的立场是什么，至少要先会尊重别人的基本肖像权吧。”
“如果香港年轻人对内地现今的状态能多明白一点，可能就不会孤陋寡闻到宣扬根本行不通的港独。”
相比已经毕业的，在校的可能会更有感触。就读于事发学校香港中文大学某专业硕士的一位内地生表示，“很多香港学生说大陆同学硬强加自己的价值观到别人身上，其实大陆人从小到大的教育倾向于理性思考，香港同学可以跟大陆同学辩论中央治港的好坏，但贴港独海报就是另一回事。面对贴满港独海报的校园，撕海报是许多内地生不会做、但可理解的。”
“港独明确违反香港基本法，何况试想一下，今天如果香港大学校园被贴满‘中共应全面管理香港’这种政治标语，香港学生会不疯狂抗议吗？为什么立场反过来，就无法接受别人抗议？一个香港同学在网上表示，大陆人也只有出了内地才敢抗议，这完全就是片面，以前在学校我们也会为了食堂价格不合理、或是校方制定不合理的规定而抗议，何况这与在中国领土宣扬分离主义一码归一码。”
“其实很多内地生从不否认，香港的教学质量、素质、开放自由都好过大陆多数的学校，这是许多内地生赴香港的原因。但，若常此以往，除了少数的内地生外，许多内地生回内地后很可能变得如同一般大陆网民，对待香港就像对不听话的孩子，这才是香港的危机。” （多维新闻）
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