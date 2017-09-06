对话撕“港独”海报内地女生：饱受香港“网络暴力”之苦，我很害怕

据观察者网报道，内地女学生9月5日晚出于义愤撕下“港独”海报。事后，记者6日联系上了这位女生，她说道：“首先，香港是中国的一部分，这是一个常识。而且，这东西是违法的。光天化日贴这种违法的东西，我觉得不太好，我气不过，就去撕了。”除此以外，她还坦言自己饱受香港“网络暴力”之苦，多次表示：“我很害怕”。
女生：采访的时候可以不要出现我的英文名吗？怕被“他们”找到。
记者：“他们”现在是在找你吗？
女生：我没有看facebook，但我的朋友们一直都在看上面的相关评论，香港中文大学有个主页，就是讲中大发生的各种事情的，据说上面“骂声一片”，还有人说要人肉我。
记者：也就是说这件事情发生以后对你造成了一些困扰对吧？
女生：是的，但是我认识的周围的同学，大都是持支持态度的，有一些比较激进的“港独”同学，可能会在下面留言留的比较激烈，而且facebook本身也是香港学生用的比较多一点。骂声确实很多，很害怕。
记者：香港学生也有支持你的吗？
女生：有的。
记者：这件事发生的具体时间是在9月5日晚上？
女生：昨天晚上我在食堂吃完饭，大概7点左右的样子。
记者：“港独”除了在网上对你进行攻击以外，有没有对你造成实质上的麻烦？
女生：没有，因为那个视频拍的不是很像我，所以他们基本没有找到我是谁。
记者：为什么恰好会有香港媒体在那边拍摄？
女生：我不知道，其实我就觉得很奇怪。他们有的是为学生会造势，而且很多港媒比较偏向于这种言论吧。我其实去撕的时候就看到有人拿着摄像机在那里呆着，我一直以为这只是好事之人，我不知道他是媒体。他们是蹲点的那种，就是因为这件事闹得比较大，有些媒体好像都在那边蹲点。我跟学生会的人争论的时候，好多人就在那边围过来了，我都不知道那边有人的。我在想，他们这算侵犯肖像权吧？
记者：那些海报的被发现时间是9月4日，这件事幕后是谁有眉目吗？
女生：是这样的，海报先贴出来了，然后学校不让，派保安去撕了，然后他们又贴出来了。按道理，如果他们好好贴，在底下声明这个东西是谁的，并写上出处，我们是不应该撕的。贴上海报，并写上什么时候可以被撕掉，一个月之内没被撕，才可以去清理。他这样既没有出处，也没有人说对此事负责的，更没有说要贴到什么时候，就是贴在那里了。学生会过来阻止我，但其实学生会一开始是不敢站出来说，这个东西是他们贴的。其实大家都明白，一夜之间学校里各个角落都是这种东西，只有学生会能够干出这种事情来。
记者：这些海报对你们造成了怎么样的影响？
女生：“香港是中国的一部分”，这是一个常识吧？而且这东西是违法的。光天化日之下贴这种违法的东西，确实不是很好。目前没有（和“港独”）有身体上的接触或是冲突之类的，但是确实让大家看这种言论，就好像如鲠在喉、眼中钉一样，看着不是很舒服。
记者：内地网友都被你圈粉，觉得你英语特别棒，纷纷为你点赞，你怎么看这件事？
女生：我很惶恐的，一直不敢发声，因为被骂得很惨。港媒底下香港人把我骂得很惨，我昨天其实有自己偷偷打开看一下，幸亏我看不懂粤语，但是我读得懂他们用英语骂的，总之就是骂得很难听很难听。确实觉得挺失望的，因为我觉得我做的是一件对的事情，但是却这样搞的好像我做错了。
记者：你需要明白，支持你的人远远超过反对你的人。
女生：但是现在处在这种环境，主流言论感觉还是在抨击我。
记者：能不能问一下你来自内地哪里？
女生：我来自北方的。
记者：只能说你是北方人吗？
女生：因为大陆生不是很多，如果他们想要找到我的话，我很害怕的。
记者：香港中文大学官方对此事有没有声明或者回应？
女生：之前校长说不赞成，也说我们学校一贯不会站港独。他也确实有派保安去撕海报，但这件事学生会闹得实在是太厉害了，所以好像根本压不住。也不能说压不住，就是大家没有敢采取特别激烈的手段吧，所以他们再贴出来的话我们也没有什么办法。
记者：校方对你做的事还没有注意到对吗？
女生：我不知道校方有没有注意到。今天我一天都藏得好好的，所以没有人找到我，也没有人跟我说什么。但其实我真的觉得挺气愤的就是，我一整天都在被骂，而我认识的所有人都在告诉我，我在做一件对的事情。可我却被骂得很惨。
记者：也就是说，虽然朋友们在现实中支持你，但香港的网络舆论对你极为不利？
女生：对，他们甚至告诉我不要出门，不要离开香港中文大学。
记者：许多网友都觉得你很酷，不仅英语水平很高，三观也正。
女生：谢谢，当时我其实是很生气的。因为我去食堂吃饭，我其实之前一天都没有去过那个区域，然后也就没看到。其实那天晚上我是第一次看见，后来听朋友讲说，贴了很久了。吃饭的时候隔壁桌两个女生在讨论这事，也表现得很气愤。我当时就想：“你们既然生气了，为什么不去把海报撕下来？为什么不做点什么？”我很生气，就对朋友说：“我呆会儿要去把海报撕了。”
记者：有很多人会支持你，但真的让他们去做这样的事，他们就会畏首畏尾，你是一位超越常人的勇者。
女生：谢谢。不好意思也没能提供太多信息，因为很害怕。哦，有件事要和你们说一下，明天（9月7日）内地的学生好像要组织一个活动，我把图片发给你。写的是粤语，我也看不太懂，因为里面也组织了一些香港人。他们的标语是“CUSU”不是“CU”，即“香港中文大学”不是“香港中文大学学生会”，对不起我们拒绝被代表。你们可以关注一下这个，我理解他们的好意，就是大家都站出来以后，可以分担一些事情。
记者：好的，我们收到了，非常感谢你能够接受采访，本次采访就到此为止了。
女生：好，麻烦你了，谢谢。
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