习近平吁金砖合作行稳致远

港媒称，金砖国家领导人峰会一连三日在福建厦门举行，国家主席习近平致辞，强调在过去十年中，金砖合作基础已经打下，有三条启示十分重要，即平等相待、求同存异，务实创新、合作共赢，胸怀天下、立己达人。
据香港商业电台网站9月3日报道，习近平反驳外界有人断言“金砖失色、褪色”，他指出，受内外复杂环境影响，金砖国家发展难免遭遇不同程度的逆风，但是，金砖国家不断向前发展的潜力和趋势没有改变。他提出要共同开创金砖合作第二个“金色十年”，深化金砖合作，助推五国经济增加动力；勇担金砖责任，维护世界和平安宁；发挥金砖作用，完善全球经济治理；拓展金砖影响，构建广泛伙伴关系。
另据拉美社9月3日报道，中国国家主席习近平3日出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。他在演讲中强调，十年中，金砖国家务实为先，推进互利合作。
习近平指出，五国尊重彼此发展道路和模式，相互照顾关切，致力于增进战略沟通和政治互信。五国在国情、历史、文化等方面存在差异，合作中难免遇到一些分歧，但只要坚定合作信念、坚持增信释疑，就能在合作道路上越走越稳。
他表示，经济合作是金砖机制的根基。五国应该紧紧围绕这条主线，落实《金砖国家经济伙伴战略》，推动各领域合作机制化、实心化，不断提升金砖合作含金量。五国要继续努力，落实以往的成果和共识，让现有机制发挥作用，同时积极探索务实合作新方式新内涵，拉紧联系纽带，让金砖合作行稳致远。
在本届金砖国家工商论坛上，将有1000多名工商界精英汇聚一堂，交换在贸易、投资、金融合作、互联互通和经济等方面的真知灼见。
此外据塔斯社9月3日报道，中国国家主席习近平3日在金砖国家工商论坛开幕式上发表演讲指出，金砖国家应该共同探索经济创新增长之道。
习近平强调，“不能片面追求增长速度”，而是要实现“更可持续的增长”。
习近平指出，“世界经济结构经历深刻调整，国际市场需求萎缩，金融风险积聚”，要“以创新促增长、促转型，积极投身智能制造、互联网+、数字经济、共享经济等带来的创新发展浪潮……加快新旧动能转换”。
另据日本《东京新闻》9月3日报道，今年是第九次召开金砖国家领导人会晤。金砖峰会原本是以探讨成员国间的经济合作为主，议题也涉及安全保障和文化交流领域。
外媒称，巴西总统特梅尔刚刚结束为期两天的对华国事访问，于当地时间9月3日下午1时抵达厦门高崎国际机场，并受到热烈欢迎。
据埃菲社9月3日报道，特梅尔将在厦门举行的金砖国家峰会期间会晤中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、南非总统祖马和印度总理莫迪，共同就如何将诞生于十年前的金砖国家合作机制提升到一个新高度交换意见。
报道称，特梅尔在北京进行国事访问期间与习近平举行了会晤，并见证了双方在基础设施、贷款、旅游、体育和医疗合作等领域签署多项协议。
另据南非《公民报》网站9月2日报道，南非总统府2日说，总统祖马抵达了中国厦门，将出席金砖国家第九次领导人会晤。
总统府在声明中说，南非加入金砖国家合作机制以来取得了实质性进展。该组织加强了机构发展的合作机制，其中最引人注目的是建立了新开发银行并在约翰内斯堡启动了非洲区域中心。
报道称，这次峰会将深化金砖国家合作以便共同发展，加强全球治理以共同应对挑战，开展人文交流以支持金砖合作，进行制度改革，建立更广泛的伙伴关系，从而将过去取得的成就发扬光大。
报道称，金砖国家领导人还将与新兴市场和发展中国家进行对话，受邀出席这次会晤的国家有埃及、几内亚、墨西哥、塔吉克斯坦和泰国。
此外据印度报业托拉斯网站9月2日报道，印度总理莫迪表示，他期待在于中国举行的金砖国家峰会上进行有成效的讨论并取得积极成果。他指出，金砖国家峰会必将在维持和平与安全，以及应对全球性挑战方面作出重要贡献。
莫迪在一份声明中说：“我期待能够在果阿峰会成果的基础上进一步发展。我还期待此次会晤能够进行有成效的讨论并取得积极成果，讨论和成果将支持推进金砖国家在主席国中国的带领下建立更加紧密的伙伴关系。”
莫迪说：“印度十分重视金砖国家的作用，金砖国家为获得进步与和平的合作已经进入第二个十年。金砖国家在应对全球性挑战和维护世界和平与安全方面有重大贡献。”
莫迪表示，他期待在中国国家主席习近平9月5日主持的新兴市场国家与发展中国家对话会上，与包括金砖国家伙伴在内的另外九国领导人进行沟通。
另据非洲新闻网9月3日报道，埃及官员称，金砖五国扩大为“金砖+”的倡议将创立一个有益的新的发展中国家交流平台。
埃及驻华大使乌萨马·马吉祖卜说：“它为双边交流、互动和机会架设了一座很好的桥梁。”
报道称，埃及准备在9月3日到5日在中国举行的金砖峰会上，根据中国提出的计划积极探索更多合作机会。中国的倡议旨在在发展中国家中建立更广泛的伙伴关系，加强南南合作。
外媒称，由五个新兴大国组成的金砖国家将于9月3日在中国厦门举行峰会。
据埃菲社9月2日报道，以东道国中国为首的金砖国家的领导人将悉数到场，几内亚、泰国、埃及、塔吉克斯坦和墨西哥领导人也受邀出席峰会。
用中国外长王毅的话说，在单边主义倾向逆流而动的大背景下，金砖国家峰会将就加强经济务实合作、完善全球经济治理、维护国际和平稳定、深化人文交流发出积极信号。
中国国际关系问题专家认为，在保护主义盛行、地缘政治冲突频仍、世界经济尚未从衰退中恢复过来的大环境中，金砖国家在国际体系中就像一个避风港。目前欧美国家的保护主义尤甚，加之体制缺陷导致遭遇发展瓶颈，但金砖国家的经济发展潜力依然巨大。
另据俄新社9月3日报道，金砖国家领导人会晤3日在中国南部海滨城市厦门拉开帷幕，会晤主题为“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”。
报道称，中国作为今年金砖国家轮值主席国，为峰会确定的目标是：深化全面互利伙伴关系，维护和平与稳定，促进共同发展，改善全球治理体系。
报道称，金砖峰会每年一次，已成惯例，但是厦门峰会与往届不同，其范围将会扩大。参加厦门峰会活动的不是五国，而是十国领导人。除金砖国家领导人外，中方还邀请了塔吉克斯坦、墨西哥、埃及、泰国和几内亚的领导人参加峰会活动。
俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫对记者说，金砖峰会扩容过去也曾有过，但主办方通常邀请的是本国所在地区的国家，中国今年邀请了全球各个不同地区的国家领导人参会，展现出了“全球视野”。
瓦尔代国际辩论俱乐部项目负责人、俄罗斯国际事务理事会专家雅罗斯拉夫·利索沃利克在评价“金砖+”模式倡议时指出，金砖国家和伙伴国之间加强一体化和相互协作可以激发更大的经济增长潜力，有望成为推动经济增长加速的一个重要因素。
俄罗斯金砖国家研究委员会执行主任格奥尔基·托洛拉亚认为，中国担任金砖国家轮值主席国的意义恰恰在于提出了“金砖+”的理念。他说：“我认为，这是中国为发展金砖国家这一全球性机制而作出的重大贡献。金砖国家不仅要处理五国内部事务，还要邀请有影响力的大国共同解决全球问题。”
报道称，稳步推进世界经济全球化、反对贸易金融和政治领域的保护主义是今年以来金砖国家各种会晤活动的主要议题。因此，这一问题预计也将是此次金砖国家领导人会晤的主题之一。
由于一国对另一国单方面实施制裁的趋势愈演愈烈，贸易保护主义问题越来越多地被提及，俄罗斯总统助理乌沙科夫透露，普京总统将在厦门峰会上呼吁金砖国家反对贸易保护主义和单方面制裁的做法。
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