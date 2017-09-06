习近平吁金砖合作行稳致远

外媒称，由五个新兴大国组成的金砖国家将于9月3日在中国厦门举行峰会。





据埃菲社9月2日报道，以东道国中国为首的金砖国家的领导人将悉数到场，几内亚、泰国、埃及、塔吉克斯坦和墨西哥领导人也受邀出席峰会。





用中国外长王毅的话说，在单边主义倾向逆流而动的大背景下，金砖国家峰会将就加强经济务实合作、完善全球经济治理、维护国际和平稳定、深化人文交流发出积极信号。





中国国际关系问题专家认为，在保护主义盛行、地缘政治冲突频仍、世界经济尚未从衰退中恢复过来的大环境中，金砖国家在国际体系中就像一个避风港。目前欧美国家的保护主义尤甚，加之体制缺陷导致遭遇发展瓶颈，但金砖国家的经济发展潜力依然巨大。





另据俄新社9月3日报道，金砖国家领导人会晤3日在中国南部海滨城市厦门拉开帷幕，会晤主题为“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”。





报道称，中国作为今年金砖国家轮值主席国，为峰会确定的目标是：深化全面互利伙伴关系，维护和平与稳定，促进共同发展，改善全球治理体系。





报道称，金砖峰会每年一次，已成惯例，但是厦门峰会与往届不同，其范围将会扩大。参加厦门峰会活动的不是五国，而是十国领导人。除金砖国家领导人外，中方还邀请了塔吉克斯坦、墨西哥、埃及、泰国和几内亚的领导人参加峰会活动。





俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫对记者说，金砖峰会扩容过去也曾有过，但主办方通常邀请的是本国所在地区的国家，中国今年邀请了全球各个不同地区的国家领导人参会，展现出了“全球视野”。





瓦尔代国际辩论俱乐部项目负责人、俄罗斯国际事务理事会专家雅罗斯拉夫·利索沃利克在评价“金砖+”模式倡议时指出，金砖国家和伙伴国之间加强一体化和相互协作可以激发更大的经济增长潜力，有望成为推动经济增长加速的一个重要因素。





俄罗斯金砖国家研究委员会执行主任格奥尔基·托洛拉亚认为，中国担任金砖国家轮值主席国的意义恰恰在于提出了“金砖+”的理念。他说：“我认为，这是中国为发展金砖国家这一全球性机制而作出的重大贡献。金砖国家不仅要处理五国内部事务，还要邀请有影响力的大国共同解决全球问题。”





报道称，稳步推进世界经济全球化、反对贸易金融和政治领域的保护主义是今年以来金砖国家各种会晤活动的主要议题。因此，这一问题预计也将是此次金砖国家领导人会晤的主题之一。





由于一国对另一国单方面实施制裁的趋势愈演愈烈，贸易保护主义问题越来越多地被提及，俄罗斯总统助理乌沙科夫透露，普京总统将在厦门峰会上呼吁金砖国家反对贸易保护主义和单方面制裁的做法。











