中国支付成为金砖国家往来“金纽带”

挥挥银联卡在俄罗斯红场的商户“云闪付”，用支付宝在线购买南非著名的“跳上跳下”观光巴士车票……在金砖国家推动货币金融大流通、基础设施大联通的背景下，中国支付品牌为金砖各国百姓提供普惠便捷的支付方式，正成为金砖国家经贸往来的“金纽带”。
中国与其他金砖国家间的旅游与贸易往来日益频繁。海关总署发布的数据显示，今年前7个月，中国对其他金砖国家进出口额比去年同期增长32.9%，高于同期中国外贸整体增速14.4个百分点。俄罗斯联邦旅游局数据也显示，中国赴俄罗斯旅游人数持续增长，中国已稳居俄罗斯第一大旅游客源国。
贸易流、人流、资金流快速涌动的背后，是中国支付品牌乃至金融基础设施走出去、互联互通脚步的不断加速。据银联国际介绍，目前南非已有80%以上ATM和POS终端支持银联卡；巴西的七成商家能刷银联卡消费；到今年底，俄罗斯的银联卡受理覆盖率也将提升到80%以上；今年7月，银联国际与印度国家支付公司全面合作，约定两年内实现印度所有ATM受理银联卡，未来三年内开通所有POS终端支持银联卡。
“仅今年上半年，俄罗斯当地就新增14万家商户和5.5万台ATM受理银联卡；过去一年半时间，俄罗斯累计发行的银联卡数量从40万张快速增加到100万张，这些卡片在近60个国家和地区频繁交易。”银联国际首席执行官蔡剑波说。
中国支付品牌正成为金砖国家越来越多居民日常消费和国际出行的支付工具。数据显示，2016年，中国境内发行的银联卡在俄罗斯的交易量增长50%以上，俄罗斯发行银联卡在中国境内的交易量增速也超过30%。而在印度，支付宝收购印度最大移动支付平台Paytm后，为其提供技术经验支持，Paytm以每月新增800万至1000万用户的速度发展，已成为全球第三大电子钱包，被称为“印度版支付宝”。（新华社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost