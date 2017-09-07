因拒绝上架印度政府App惹怒当局，苹果在该国扩张或放缓

据彭博社报道，苹果拒绝印度政府反垃圾信息应用上架App Store已经激怒了该国监管部门，硅谷巨头的固执可能会影响它们在印度市场的扩张计划。
据了解，印度电信管理局的免打扰应用至今未能通过苹果的审核。该应用允许用户将垃圾电话和信息上报给相关机构，随后相关信息会被发给移动运营商进行后续处理。不过，苹果认为这款应用违反了自己的隐私政策。苹果此举已“惹怒”印度当局。
苹果公司曾规定，“苹果的战略合作伙伴是可以共享用户数据的”。然而，根据苹果于2016年9月12日更新的隐私政策则规定，“不会出于第三方的营销目的与第三方共享个人信息。”
对此，印度电信监管局局长拉姆·沙玛（Ram Sewak Sharma）称，“没人要求苹果违反其隐私政策。这实在太荒唐，任何公司都不能成为用户数据的监护人。”
同时，沙玛还表示，“由谁控制用户数据的问题变得尖锐起来，我们不得不堵住松散的终端。这不是我们与苹果之间的问题，而是苹果与其用户之间的问题”。据透露，目前，印度方面已经与苹果公司举行了6次会议，但仍未能达成一致。
苹果一直在与印度政府商谈开设零售店的相关事宜，它们还想通过价格较为低廉的翻新机来争夺印度市场。此外，苹果还一直想通过在印度设厂拿到税收优惠。不过，此次与印度监管部门的摩擦可能会影响它们拓展印度市场的脚步。
根据数据显示，预计到2020年，印度将有5亿部智能手机被售出。面对这一巨大市场，这种僵局将很有可能影响苹果iPhone等产品在印度市场中的销售量。
2016年，苹果在印度卖出了250万台iPhone，同时印度生产的iPhone SE也已经上市，在这样的节骨眼与印度政府闹僵，恐怕苹果在印度的一系列目标也难以在短时间内实现了。
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