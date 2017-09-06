中国多地纪念抗战胜利72周年

境外媒体称，据新华社报道，中国共产党于3日抗战胜利纪念日在北京召开纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利72周年座谈会，中共中央政治局委员、中央统战部部长孙春兰等约200人参加座谈会。
据日本《产经新闻》9月4日报道，中国在2015年抗战胜利70周年时，在北京举行声势浩大的阅兵式，但今年的相关活动与去年一样，形式上比较克制。
座谈会由中央宣传部、中央统战部、中央党史研究室、中央军委政治工作部联合举办。
报道称，中方计划本月晚些时候在北京举行中日邦交正常化45周年纪念活动。中日外交人士称，“两国关系正行进在改善的坡道上”。
中国外交部发言人华春莹在8月的一场记者会上，就日本广播协会（NHK）播放二战期间日军731部队特别节目表示，“赞赏日本国内有识之士揭露历史真相的勇气”。中国中央电视台还连续几天就该节目进行报道。
中国从9月1日新学期开始，在全国中小学统一使用语文、历史、道德与法治三科新教材。据中国媒体称，历史教材强化了“中华优秀传统文化”和“民族团结”教育，详细记述了抗日战争历史。
另据《香港经济日报》9月4日报道，3日是抗日战争胜利72周年纪念日，内地多地有纪念活动。
在吉林长春南岭兵营，学生集体向纪念抗日战争的雕像献花。南岭兵营又称为南大营，1931年9月19日凌晨，日军偷袭南大营以及宽城子兵营，是日军发动“九一八”事变的后续攻势。
在黑龙江，有民众到抗日英雄王子阳的墓前祭拜。王子阳是在1934年从日军背荫河实验场逃出来的幸存者之一，揭发了731部队利用人体做实验的暴行。
有抗战老兵则分别到北京和杭州等地跟学生分享抗战经历。
纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利72周年座谈会3日在北京举行，中共中央政治局委员、中央统战部部长孙春兰出席。
座谈会上，来自中央统战部、中央党史研究室、中央军委政治工作部的人员和抗战老战士、青年学生代表先后发言，阐释抗战胜利的意义。
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