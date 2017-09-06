老挝将修建铁路与中国相连：其旅游业将快速崛起

美国有线电视新闻网8月22日发表题为《中国新的铁路会使老挝成为旅游地图上的热点吗？》的报道称，金色庙宇、在湄公河上巡游、壮观的瀑布和近20个国家公园。
理论上，老挝拥有一切。
但这个信奉佛教的内陆国家2016年的游客量大约仅为420万人次——与东南亚邻国相比简直微不足道。
同年，泰国的游客量达3200万人次，马来西亚的游客量达2680万人次，越南超过了1000万人次——这些国家都拥有漫长的海岸线和漂亮的海滩。
与此同时，在东南亚其他地区，柬埔寨因《古墓丽影》的拍摄地——吴哥窟而举世闻名，而最近才对外开放的缅甸也在大力发展旅游业。
除年轻背包客外，对大多数前往东南亚旅游的海外游客而言，老挝似乎不在其考虑范围之内。
但情况可能将要发生变化。
老挝与中国之间的高铁预计将于2022年开通，这已促使老挝做好准备迎接中国游客的涌入。
作为前法国殖民地，老挝仍保留着早期的历史风貌——首都万象老城区内经过修复的一幢幢漂亮别墅。
不同于曼谷、河内等车辆拥堵的大都市，万象的林荫大道可以让云游四方的僧侣们以徒步速度行走。
这是老挝经济欠发达带来的好处。作为首都的万象并未大力推动高层建筑的兴建。万象街头也有摩托车，但数量不是那么多。
除历史文化遗产外，老挝还有自身的神秘魅力。
在丰沙湾的石缸平原上，有大量铁器时代的石制器皿散落在四周。没有人知道是谁制造了这些石皿以及为何制造它们。
但老挝的主要问题是缺少三3个“S”——阳光、沙滩和海洋。
老挝正在展开大胆的尝试以克服这一天然的缺陷，方法是成为首个利用中国技术、设备和投资以与中国内地的铁路网相连的海外国家。
越南和缅甸最终也将与中国的铁路网相连，但老挝很可能成为首个利用中国技术实现这一目标的国家。从严格意义上说，这意味着老挝和中国将在两国边境线上使用共同的铁路轨道，让彼此之间的旅行实现无缝对接。
此外，如果一切按计划进行，老挝将成为泛亚铁路的第一站。泛亚铁路的目标是将中国与所有东南亚国家连接起来，火车在该铁路上的最高时速可达每小时125英里，既可以运送旅客也可以运输货物。从昆明到新加坡的行程将仅需要10个小时。
目前，老挝与中国的航空线路也在不断改善。中国四川航空公司在今年5月新开了昆明直飞老挝首都万象的国际航线，而去年海南航空公司也开通了海口至万象的航线。
老挝将从邻国的失误中吸取教训。
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