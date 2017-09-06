朝鲜最近的核试验引发了常见的避险情绪，曰元、黄金和主权债券今天早间均出现上涨，而期货的情况表明全球股市将经历艰难的一天。
美元对曰元汇率跳空低开，一度低至1美元兑109.52日元，较上周五晚间下跌了1日元，但没有出现后续卖盘，最新报于1:109.76。日本是世界第一大债权国，交易商往往认为日本投资者在危机时期会调资回国，从而推高日元。然而，很多人不知道，如果亚洲爆发真枪实弹的战争，曰本资产是否真的会继续受到青睐。
朝鲜昨天进行了该国第六次也是威力最大的一次核试验，它称此次试验对象是一枚用于远程导弹的先进氢弹，这促使美国扬言如果美国或其盟国受到威胁，它将作出“大规模"军事回应。
西太平洋银行高级外策略师肖恩•卡洛说：“市场对每一次朝鲜升级紧张局势之举作出的反应都与前一次相同，即在卖出澳元的同时买入曰元、瑞郎、国债和黄金，值规规模并不大。”
他还说：“假定朝鲜半岛会发生最糟糕的情况，这在今年尚未被证明是一种成功的交易策略。”他说：“投资者似乎不愿消化任何比贸易制裁更为严重的情况，此外，特朗普没有再发一条‘炮火与怒火’推文，这促使市场谨慎地作出反应。”
美元对瑞郎汇率由1 : 0.9646跌至1 :0.9603，美元对一篮子货币汇率下降0.15%。欧元略微坚梃，对美元汇率为1欧元兑1.1878 美元。
黄金也从中获益，价格上涨0.8%，达到每盎司1335.80美元的10个月峰值。在期货市场，美国10年期国债早盘上涨6个最小变动价位，E-迷你标普500指数期货下跌0.4%。美国市场周一将因劳动节假期闭市。
在一份不温不火的美国就业报告将人们对今年再次加息的预期保持在低水平后，美国金融市场上周结束时的表现较为积极。美国三大股指1日均小幅上涨。
在大宗商品市场，並洲早盘石油价格走势不一。美国原油上涨7美分，达到每桶47.36美元，而布伦特原油下跌28美分，至52.47美元。
【路透社东京9月4日电】日本股市曰经指数4日收盘下跌，此前朝鲜进行了迄今该国威力最大的核试验。一些交易员预计，一旦美国市场结束假期重开，将有更多抛盘。日经指数收跌0.9%，脱离1日创下的两周高位，东证指数下挫1.0%。
【路透社北京9月4曰电】尽管朝鲜核试验带来地缘政治紧张气氛，但投资者忽略了其长期影响。
中国沪深300指数4曰报收3845.62点，收涨0.4%；上证综指报收3379.58点，收涨0.4%。
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