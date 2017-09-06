中国武汉禁止新增共享单车

武汉9月4日电，武汉市文明办、交委、城管、公安交管等部门4日联合召开新闻发布会，宣布武汉共享单车数量已近70万辆，自即日起将暂停共享单车投放。
在发布会上，相关负责人介绍，自2016年底以来，先后有5家企业进入武汉投放经营共享单车。5家企业分别是“摩拜”“OFO ” “哈罗单车”“酷骑”和“牛拜”。
截至9月3日，武汉投放的共享单车共计近70万辆。而武汉现有非机动车停放区域1万处，仅能满足40万辆非机动车停放。从共享单车目前快速发展运行情况看，发展规模已严重超出武汉非机动车可停放区域承载能力。同时，企业无序竞争、过度投放及乱停乱放问题突出，给城市交通安全管理及市民正常生活造成一定影响。
武汉市交委相关负责人介绍说，针对武汉市共享单车发展中存在的问题及社会各界提出的意见建议，结合全市现有非机动车停放实际容量，多部门共同研究，决定暂停共享单车投放。
武汉市政府有关部门已向相关企业下达告知书，要求共享单车经营企业即日起停止新增共享单车在武汉市投放。对告知后不予配合或执行不力的企业，武汉市交委将对其进行约谈或会同相关部门采取进一步管控措施。
同时，武汉市还将建立数据监控平台，将各企业车辆投放运营数据接入交委信息管理平台，由城管委实施统一监控管理，掌握车辆投放和运营数据，引导企业合理有序投放车辆，避免无序竞争。（新华社）
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