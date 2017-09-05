中国呼伦湖舰入列：亚洲最大补给舰助“航母崛起”

韩媒称，中国海军已为亚洲最大的航母补给舰“呼伦湖舰”举行入列命名授旗仪式。
据韩国《朝鲜日报》网站9月4日报道，“呼伦湖舰”的入列，让中国航母战斗群的作战半径最多可增大2倍。
中国海军9月1日在广州举行了“呼伦湖舰”的交接入列仪式。该舰自2015年12月下水20个月后，终于实现了实战部署。“呼伦湖舰”为4.8万吨级，比中国海军现有大型补给舰“青海湖”号（3万吨）大1.6倍，超越了与“青海湖”号规模类似的日本自卫队综合补给舰，成为亚洲最大综合补给舰，而世界最大的美国航母补给舰“萨克拉门托”号（5.4万吨）现已退役。
长239.5米、宽30.5米的“呼伦湖舰”，和日本大型补给舰和中国现有补给舰相比，补给能力得到大幅提升。
“呼伦湖舰”的燃料运输能力，能为中国首艘航母“辽宁舰”的燃料箱加满3.3次燃料。由此，“辽宁舰”的最大作战半径得以提升至4684海里（约8675公里），扩大至美国夏威夷。
报道称，不同于美国核动力航母战斗群，中国的首艘航母“辽宁舰”和第二艘航母都是柴油引擎。其结构的局限性，让其远洋作战半径远远低于美国核航母战斗群。为克服这一局限性，中国制造了为航母战斗群补给必备燃料、弹药、水和粮食等的大型补给舰。
据悉，除“呼伦湖舰”之外，中国还正在追加建造3艘大型补给舰。
此前美媒称，中国海军计划在2025年部署6艘航母，包括2艘核动力航母的规划并非说大话。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost