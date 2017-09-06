空客为获中国青睐频出招 启用天津交付中心

美媒称，空中客车公司将其欧洲以外的首家宽体客机工厂设在了中国，以期获得这个将在十年内成为世界最大航空市场的国家数以十亿美元计的潜在订单。
据彭博新闻社网站9月20日报道，空客公司首席运营官法布里斯·布雷吉耶9月20日将在天津为这个投资2亿美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）的完成及交付中心剪彩。该设施旨在为A330客机进行喷漆和客舱安装等工作，并计划一年后实现每月完成两架飞机的目标。紧邻北京的天津已经拥有了单通道客机A319和A320的总装线。
在赢得中国青睐的竞赛中，空客公司和波音公司正在将其制造和供应链的一部分转移到这个国家。据波音估计，中国在20年内将需要总价值达1.1万亿美元的客机。对有着自身航空理想的中国来说，这个A330完成及交付中心是其寻求建造国产商业客机的行动之一。
首架从新生产线下线的A330客机将在剪彩仪式上交付天津航空公司。
报道称，空客公司还正在沿海城市青岛建造一个直升机工厂，而波音公司也开始在舟山群岛建设一个波音737完成及交付中心。除此之外，这两家公司还在与中国航空工业集团公司合资建厂，生产飞机零部件。
北京天骄航空产业投资有限公司创新研究院副院长王光秋说：“对中国来说，新设施无疑将有助于发展先进生产技术，因为这是首个宽体客机设施。但是，无论空客还是波音，都不会愿意转让核心技术从而创造一个竞争者。将制造设施转移到中国只是为了降低成本并靠近市场。”
据西班牙《经济学家报》网站9月19日报道，尽管中国推出了可在国际航空市场参与竞争的国产客机C919，但空中客车公司当天表示，依然对其在中国市场的业务增长前景充满信心。空客预计，中国很快将成为全球航空旅客运输量的领先国家。中国希望C919能给国际航空市场格局带来一些改变。
报道称，空客中国公司民用飞机总裁陈菊明在北京的一个记者会上说：“竞争将会使我们变得更强大和更具竞争力。”陈菊明强调，市场为所有人都留有空间，因为“天空足够广阔”。
针对有记者问及C919的推出是否会影响空客的业务增长预期，陈菊明表示，中国的确有自己的雄心，这是“完全可以理解的”，但空客面向未来考虑更多的不是怎样应对竞争，而是如何实现可持续增长。
陈菊明对未来几年中国市场的增长潜力充满信心。未来20年，空客在中国市场的飞机交付量将占其全球总交付量的20%。
陈菊明表示，巨大的中国市场是国际飞机制造业的“关键”所在。预计到2020年，中国的航空旅客年运输量将达到7.2亿人次。
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