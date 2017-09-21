女子44年前存1200元如今取出2684.04元

厦门市民陈女士手中有一张存款时间为1973年的老存单，上面存有1200元。
但当她去取款时似乎遇到了“历史难题”——44年前存单，还能取出钱吗？
近日，在中国人民银行厦门市中心支行的组织协调下，终于在农业银行厦门灌口支行找到了底单。
据悉，这笔存单的利息计算涉及1972年、1980年、1993年的多次储蓄管理制度变革、至少16次利率调整，还要考虑到利息个人所得税的多次变化。
44年过去，这张1200元的存单究竟能支取多少钱？
最终经多方计算确认，陈女士成功提取本息合计2684.04元，其中利息1484.04元。
44年前1200元能买什么？
上世纪70年代是计划经济，普通职工工资每月20多元钱。当年，好一点的大米约1角3分钱1斤，猪肉7角钱1斤。当年家里若有12口人，一天只需要1元钱左右的伙食费。也就是说，这1200元，在当年堪称一笔“巨款”。
有人提出，“甚至可以盖两栋楼房”，只可惜，44年的利息终究敌不过经济发展和收入增长，如今，这2600多元只相当于一名基层工人一个月的收入。
对此，网友也议论开了：
@忧殇之国：之前一套房，现在一张床，还只能买一个一般般的床垫。”
@手机用户NO_9527：44年前欠银行1200的话……那么现在肯定是欠银行几十万了。
@艾有我去：所以说 钱存银行最不值钱……
@今天怎么不开心w：为什么要取出来？再放个几十年当文物卖了 就不止这个价了
@蘇公子：44年前把六年的工资存入银行，44年后得到的回报是六天的工资。
还有网友说：
“44年前在上海都不止买一套房了，我爷爷50年前修的房子只花了几十块，在长沙市中心，后来拆了。”
“记得家里的老房子是1979年我爷爷花了80块钱买的”
也有网友指出：
“存是自愿的，再者银行从来不是投资的好方式，只是较安全”
“个人观点，存取自由，至于通胀造成的损失，不关银行的事，通胀又不是银行造成的”
“她拿去存银行没拿去投资 现在就该得到这么多钱，难道让银行给她提个几千万几个亿”
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