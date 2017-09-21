女子44年前存1200元如今取出2684.04元





还有网友说：





“44年前在上海都不止买一套房了，我爷爷50年前修的房子只花了几十块，在长沙市中心，后来拆了。”





“记得家里的老房子是1979年我爷爷花了80块钱买的”





也有网友指出：





“存是自愿的，再者银行从来不是投资的好方式，只是较安全”





“个人观点，存取自由，至于通胀造成的损失，不关银行的事，通胀又不是银行造成的”





“她拿去存银行没拿去投资 现在就该得到这么多钱，难道让银行给她提个几千万几个亿”





你怎么看？