人工智能将成中国经济新引擎：十年后发展或超美国

“今日俄罗斯”电视台网站9月3日发表文章称，中国政府希望本国成为人工智能研发领域的翘楚。北京将重心放在创新发展上，希望借此为经济注入活力。有报告称，在国民经济中深入运用人工智能，相关技术的发展带动能让中国的GDP到2030年增长26%。
文章称，人工智能的推广会提高全球的劳动生产率，同时刺激消费。中国或将成为这一技术的最大受益者。中国正是期望通过大力发展这一高新技术，来化解未来可能出现的经济放缓危机。
近来，有两份报告预言中国经济会迅速发展，虽然具体数字迥异，但所有专家都认为，人工智能将成为中国经济发展的主要动力。
6月，普华永道会计师事务所发布报告，到2030年人工智能将为全球经济贡献15.7万亿美元。在这块红利蛋糕中，相关技术将推动中国的GDP增长26%，而华盛顿只会增长14.5%。
7月，埃森哲公司在报告中也预测，人工智能将确保中国经济每年维持6.3%-7.9%的增速。
值得一提的是，中国政府在7月推出了将本国打造成全球人工智能中心的三步走发展目标，到2020年时，中国的人工智能水平将步入全球先进水平，核心产业规模超过220亿美元，2025年更可达到590亿美元。
中国国务院正式印发的《新一代人工智能发展规划》明确写道：“到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点。”
文章认为，中国发展人工智能的背后，是国家的安全利益考量，以及不断增长的国际竞争压力。然而，其实还存在另一层原因。专家认为，中国过去的经济增长点正逐步失效。
俄罗斯高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫说：“目前中国经济有两大增长点，一是积极让本国资金走出国门，作为基础设施建设投资，这即是中国所称的‘一带一路’倡议；其二为打造以人工智能为基础的全新技术。”
专家认为，作为全球第二大经济体，北京很清楚经济的粗放型增长阶段迟早会一去不复返，所以未雨绸缪，押注于人工智能的发展。中国着手培养从事这方面研究的专业人才，每年派出大量技术精英前往全球顶尖理工学府深造。北京正在打造遍布全国的技术园区，并为入驻企业提供巨额的税收减免优惠。
埃森哲公司预测，中国的工业、林业、农业、批发和零售行业将成为人工智能发展的赢家。此外，它的发展还将解决国民的就业问题。据波士顿咨询公司预估，数字经济将在2035年为中国创造逾4亿个就业岗位。
文章称，韩国产业银行的分析师认为，中国在人工智能领域的迅速发展或将对该行业当前的翘楚美国形成潜在的挑战。
目前，从事人工智能研发的五家大型企业，包括谷歌和苹果，以及在这方面极具影响力的30多家理工学府，皆在美国。六年来，美国技术企业获得了逾510亿美元的投资。不过，中国从事人工智能开发的百度，在7月收购了美国语音交互技术公司KITT.AI。韩国专家指出，这将不是孤例。
普华永道全球人工智能研究部门的负责人阿南德·拉奥说，未年数年内，由于先发优势，在通过人工智能提升生产率方面，北美仍将是王者，但在十年后，中国便会在这一领域超越美国，坐上头把交椅。
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