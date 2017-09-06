中国政府大力扶持人民币坚挺

日媒称，中国政府正努力扶持人民币坚挺。中国政府通过实行严格的资金管制政策等，成功地阻止了人民币贬值趋势。但资金管制政策的副作用也开始显现，如无法确保必要的资金，对海外的投资急剧减少等。
日本《每日新闻》8月30日报道，中国人民银行每天上午公布人民币汇率中间价。29日的人民币汇率中间价为1美元兑6.6293元人民币，是去年8月以来的新高。年初人民币汇率一度跌至1美元兑7元人民币左右，之后一直呈现逐渐上涨的趋势。
自2015年8月下调人民币汇率中间价以来，中国政府一直苦于应对人民币不断贬值的局面。为维持人民币汇率，中国政府多次卖出美元买入人民币，结果是干预外汇市场的资金来源外汇储备急剧减少。今年1月底，中国外汇储备额时隔六年跌破3万亿美元。
报道称，在外汇市场，人民币越被抛售，其币值下跌得越快。为阻止这一趋势，中国政府规定，中国企业向海外汇款或进行人民币和美元兑换之际，有义务申请事先审查。自9月起，中国各金融机构有义务提供在海外刷卡超过1000元人民币的信用卡消费记录。除企业外，个人也可能成为资金管制对象。
中国人民银行还着手修改人民币汇率中间价的计算方法。其目的在于，导入抑制人民币过度变动的框架，加强对人民币汇率的控制。
报道称，中国政府采取一系列对策的结果是，进入今年以来，人民币贬值趋势得到阻止。一度减少的中国外汇储备再度趋于增加，所持有的美国国债再次超过日本跃居首位。在与美国特朗普政府进行激烈的贸易谈判过程中，“世界最大的美国国债持有国”的身份有利于增强中国的话语权。
不过，中国政府采取的政策并非没有副作用。受资金管制的影响，不少中国企业因无法确保必要资金而放弃海外并购。今年1至7月，中国对外直接投资额跌至572亿美元，同比减少44.3%。希望进入中国市场的海外企业也对资金管制有抵触情绪。今年1至7月，海外对中国的投资额同比减少了1.2%。
中国主导的经济对策也有提振经济的效果，中国经济维持了6.5%左右的高增长率。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost