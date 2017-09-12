八千变一万？五角大楼证实驻阿富汗美军实际远超限额

外媒称，五角大楼承认，目前驻阿美军人数为1.1万人，远超此前公布的8400人。
采用统计策略瞒报数字
据“今日俄罗斯”电视台网站8月30日报道，五角大楼首席发言人和联合参谋部主任8月30日在联合媒体吹风会上公布了驻阿美军人数，称此举是为了“更透明”。
此次公布的人数比原来公布的8400人多出2600人。但多出的人数并不代表特朗普总统最近宣布的阿富汗新战略中的增兵计划。
五角大楼首席发言人达娜·怀特指出：“这不是增兵。”
联合参谋部主任说，最新公布的人数“是过去6个月的实际情况”。
奥巴马政府曾将驻阿美军人数上限定为8400人。
五角大楼在公布新数字之前，采用了新的计算方法。此前，就连国防部长詹姆斯·马蒂斯自己也不确定驻阿美军的实际人数。马蒂斯本月早些时候说：“我们必须改变统计人数的方法，因为零星分布的小部队太多了。我必须改变统计过程，因为我们不知道在那里部署了多少兵力。”
报道称，五角大楼发言人怀特拒绝提供驻伊拉克和叙利亚的美军人数。
尽管新公布的数字超出驻阿美军人数上限，但此前公开的数字一直保持较低水平。五角大楼为此采用了许多统计策略，包括给一些部队贴上“临时派驻”的标签，或不计入正在调动的兵力。在公布最新数据之前，媒体报道显示，驻阿美军人数大约为1.2万人。
报道称，在特朗普宣布阿富汗新战略后，预计美国将在阿富汗部署更多兵力。
将摒弃限额再增兵四千
另据美国《华盛顿邮报》网站8月30日报道，据美国官员透露，派往阿富汗的约4000名增兵大部分可能是来自两支部队的伞兵——第82空降师和第25步兵师的一个空降旅。
一名要求不披露姓名的美国官员谈起尚未公开宣布的增兵计划说，以增派F-16战斗机、A-10地面攻击机和B-52轰炸机等方式的更多空中支持很可能也正在增兵途中。B-52轰炸机仍将驻扎卡塔尔，但要承担执行阿富汗的任务。
这位官员说，每支由大约100名左右军人组成的海军陆战队炮兵小分队将分布在阿富汗全国各地，以弥补空中支持遗留下的空白。
报道称，在准备增兵的同时，五角大楼8月30日宣布国防部将修改计算驻阿富汗部队人数的方法，把所有执行临时任务以及为战斗支持机构工作的军人包括进来，这些人在以前披露的“部队管理水平”中未被包括在内。联合参谋部主任、海军陆战队中将弗兰克·麦肯齐说，五角大楼连月来一直说目前驻阿富汗的军人大约为8400人，但是实际上“部队总人数”接近11000人。
麦肯齐说，五角大楼将不再必须遵守“武断的部队管理水平”，意思就是可以部署整个部队，而不必为了遵守军队人数限额而只能部署其中一部分部队。他说，如此将提高部队的备战能力。
塔利班头目发“温和”讲话
据美联社8月30日报道称，阿富汗塔利班头目8月30日说，该组织对阿富汗少数族群及别的国家不构成任何威胁，如果外国军队撤出，它会给阿富汗带来和平和经济发展。
穆拉维·海巴图拉·阿洪扎达在宰牲节的讲话言辞温和。尚不清楚这是否意味着塔利班发生了重大改变。
阿洪扎达表示，塔利班现在信仰“包容性的代议制”，希望建立一个“自由、独立和进步的”阿富汗。
他在讲话中说：“和平道路上的主要障碍是占领。如果美国结束占领，那么，和平解决阿富汗问题是阿富汗伊斯兰酋长国政策的主要支柱。为此，政治处一直负责找到一个和平解决的办法。”塔利班说的“伊斯兰酋长国”指的是塔利班流亡政权。
阿洪扎达还鼓励企业到阿富汗投资，帮助该国进行基础设施发展，称塔利班支持在它控制的地区进行这种努力。
自以美国为首的北约军队2014年正式结束在阿富汗的战斗任务以来，塔利班加紧在阿富汗各地的攻势。其袭击行动已造成许多阿富汗士兵及平民死亡。
报道称，本月早些时候，美国总统特朗普在宣布其阿富汗新战略时表示，在未来的某个时候，有可能达成一个包括塔利班分子在内的政治解决方案，但“没人知道它是否会发生或什么时候发生”。
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