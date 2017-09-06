强推“萨德”部署　韩国政府四面楚歌

反对“萨德”的韩国民众8日在韩国总统府青瓦台门前举行抗议活动，敦促政府撤除“萨德”。此前一天，美韩完成“萨德”系统在韩“临时”部署。
分析人士认为，韩国政府在“萨德”部署问题上无视民意并且立场反复，遭到民众和在野党“围攻”。如何弥合因“萨德”产生的社会分裂，摆脱外交困局，是文在寅政府面临的严峻考验。
部署引发质疑
经过与反“萨德”民众整夜激烈冲突后，美国和韩国军方于7日清晨将“萨德”反导系统剩余４台导弹发射车及相关物资运入韩国庆尚北道星州美军“萨德”基地。
为安抚人心，韩国总统文在寅8日晚紧急发表声明辩解称，此次部署是根据安全局势的严峻性和紧迫性而进行的“临时”部署，“萨德”系统的最终部署将在完成环境影响评估后再做决定。
韩国《韩民族日报》发表社论批评称，“临时”部署的说法不过是一种“政治狡辩”。在事实上已经完成“萨德”系统部署的情况下，政府的这种说法不过是托词。
有分析认为，虽然即将启动的部署地环评程序号称严谨科学，但很难不被认为是在“走过场”，目的不过是给“萨德”一个冠冕堂皇的合法身份。
文在寅政府上台4个月来，对于“萨德”部署问题的表态几度改口，备受诟病。上台之初，文在寅曾下令彻查“萨德”发射架秘密抵韩事件。而此后不久，却又开始强行推动“萨德”部署。7月28日，韩国防部宣布将在部署地开展环评，并依据评估结果决定是否部署。然而，仅仅一天后，文在寅就表态，为应对朝鲜导弹威胁，将“临时”部署剩余４辆“萨德”发射车，引发舆论一片哗然。
各方分裂加剧
韩国民调机构“真实计量器”最新民调数据显示，文在寅的支持率自上任以来首次跌破70%。分析人士认为，如果文在寅政府无法弥合国内社会分裂，其支持率可能会进一步下跌，并动摇其执政基础。
现在执政的共同民主党曾在朴槿惠政府时期多次批判部署“萨德”系统的决策，其支持者中有很大一部分对部署“萨德”持消极立场。此次文在寅政府一意孤行强行完成“萨德”部署，一定程度上进一步撕裂了民意。
在8日于青瓦台前举行的反“萨德”抗议活动上，民众代表批评文在寅“背叛”了其支持者。他们说，文在寅竞选时承诺将重新审视“萨德”部署决策，并在当选之初强调部署前应当完成必要程序，而如今却在没有与公众和国会协商的情况下下令继续部署，其所做之事与前任政府无异。
在野的正义党对“临时”部署提出了尖锐批评，称新政府上台后全然背弃当初提出的就“萨德”部署进行真相调查、付诸国会讨论、开展环评的三大承诺。在野的国民之党则批评文在寅提出的“临时”部署表述只会继续撕裂舆论。
保守阵营也批评文在寅政府在“萨德”问题上出尔反尔，并借机抨击文在寅政府摇摆不定的安保政策。
外交僵局难解
分析人士指出，文在寅上台后，韩国周边外交形势错综复杂，其外交安保政策备受关注。然而，从上台伊始的“四强外交”口号，到近期的对美一边倒政策；从主张对话改善韩朝关系，到要求采取切断对朝原油供应的最严厉制裁；文在寅的外交安保政策与其对待“萨德”的立场一样，摇摆不定，甚至前后矛盾。
民众对外交安保现状感到不满也成为导致文在寅支持率下滑的一个主要原因。
文在寅声称，朝鲜的核导威胁不断升级，加剧了韩国的安保严峻形势，因此部署“萨德”是现阶段韩国政府所能采取的最佳措施。
然而，韩国《京乡新闻》在社论中指出，部署“萨德”非但不能帮助文在寅政府解决朝核问题，还将是麻烦的开始。部署“萨德”是文在寅政府上台后作出的第一个重要外交安保决策，也是错误的决策，将使韩国与中国关系短期内难以缓和。（新华社）
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