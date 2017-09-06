中印关系健康稳定让双方受益

印度第一邮报网站9月6日发表桑迪潘·夏尔马的文章《印中摈弃旧的意识形态：随着美国衰退，亚洲邻国将关注新的地缘政治》称，在一个美国影响力迅速削弱导致亚洲和欧洲产生新的地缘政治担忧的世界中，一个健康稳定的中印关系符合两国人民的根本利益。
文章称，印度和中国领导人在金砖国家领导人第九次会晤后的双边会谈中开展了“向前看”的讨论，凸显出在迅速变化的世界中越来越需要重新制定政策。
文章称，人们都注意到了在一个美国日渐衰弱的世界中中国越来越大的影响力。和平解决边境僵局和最近两国领导人的双边会谈都表明，两国都适应了新的现实。
文章称，这种与以往意识形态形成对比的新实用主义是受人欢迎的。在许多方面，印度和中国都从相互尊重与和平中受益。一个稳定的邻国让中国受益，因为那是其商品的主要消费国和贸易国。中印交恶没有多少政治或商业意义。
文章称，与此同时，印度不招惹一个拥有强大军事和经济实力的邻国，就能够完成建设经济的任务。与中国保持好的关系也有助于印度在一个可能很快会出现多个大国争夺政治、战略和商业伙伴的世界中左右逢源。
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