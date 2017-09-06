东亚区域全面经济伙伴关系谈判进程推迟

日媒称，9月5日，参加东亚区域全面经济伙伴关系（RCEP）谈判的16个国家确定了把原计划在2017年内达成协议的目标时间推迟到2018年以后的方针。16国在表示废除关税品类比例的自由化率等方面存在分歧。
据《日本经济新闻》网站9月6日报道，另一方面，除美国外的11个国家推进的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判能否在2017年内达成一致也难以预料，自由贸易的进程可能会停滞不前。
中日韩和东盟（ASEAN）等16个国家预定9月10日在马尼拉举行RCEP部长级会议，会上将确认把2017年内达成协议的计划推迟。菲律宾贸工部长洛佩斯9月5日也向媒体透露了2017年内难以达成妥协的看法。
报道称，在此前的谈判中，中国和印度主张优先保护本国企业，日本和澳大利亚等国希望实现高度自由化，双方主张存在分歧。虽然16国7月在印度举行了事务级别磋商，但关于自由化率等基本项目的分歧依然很大。在需要谈判的15个领域中，目前达成一致的只有利益冲突较少的中小企业和经济合作2个领域。
16国认为，从各领域中选出重要项目优先讨论能够加快达成整体妥协的时间。2017年内将集中精力在重要项目上讨论出一定的成果。
报道称，在电子商务领域，讨论禁止强制要求软件公开内容。在人口自由流动方面，将讨论放宽入境和停留条件的详细内容。16国希望先在这些对贸易影响较大的重要项目上取得成果，力争2018年以后尽快解决自由化率等剩余领域的课题。
RCEP谈判国的人口约占全球一半，国内生产总值（GDP）和贸易额也占全球约30%，是大型自贸协定（FTA）。没有参加TPP谈判的大国中国和印度，以及发展中国家缅甸等很多类型的国家都参与了RCEP谈判。
报道称，亚太地区的另一个大型自贸协定——除美国外的11国推进的TPP为在2017年内达成协议也在始终进行紧张谈判。如果RCEP与TPP达成协议的时间均被推迟，可能会影响全球的自由贸易进程。
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