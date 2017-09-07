亚洲外汇储备创历史新高

日媒称，亚洲各国政府和央行持有的外汇储备正在逐步累积。以持有美国国债为主，亚洲的外汇储备在7月底创下历史新高。主要原因是，亚洲国家的经济发展备受期待，导致大量投资涌入。另外，亚洲国家政府为了抑制本国货币大幅升值而积极买入美元。虽然外汇储备增加在稳定地区经济和金融、抵御货币危机等层面可以起到积极作用，但一旦欧美实行金融紧缩政策，亚洲经济出现混乱的风险也会随之加剧。
据《日本经济新闻》9月3日报道，在印度的商业中心孟买，一位金融机构的负责人对记者说：“现在，包括日本在内的海外资金正在大量涌入印度。”他指出，印度央行正在进行抛售卢比买进美元的汇率干预。
印度经济年增长率维持在6%-7%的高水平，政治局势也逐渐趋于稳定。因此，涌入印度的海外证券投资额创下自2014年莫迪出任总理以来的新高。印度央行今年8月下调了政策利率，货币当局也进行了汇率干预，但卢比汇率时隔两年再次稳定在较高水平。
报道称，根据亚洲各国央行发表的数据，除了日本和中国以外，亚洲其他主要国家持有的外汇储备7月底共计2.4万亿美元，比去年同期增长6%。而且，外汇储备的增长势头依然强劲。
作为世界上最大的外汇储备国，中国今年7月的外汇储备比上月增加近240亿美元，较1月创下的5年低点增加800亿美元，连续6个月出现增长。主要原因是人民币汇率稳定，中国政府没有必要再动用外汇储备买进人民币抛售美元。
报道分析，亚洲整体外汇储备膨胀，主要原因是经济发展带来的活力吸引其他地区的资本涌入。但是，由于巨额资金涌入，亚洲各国政府也不得不进行一些干预，以抵御货币升值的压力。
现在，以汽车出口为中心的泰国产业界就在为泰铢升值而苦恼，纷纷要求政府和央行采取行动抑制泰铢升值。关于泰国央行不久就会进行汇率干预的预测声也不绝于耳。
报道称，从1997年夏天货币危机中走出来的亚洲各国用了20年的时间积累美元资产。亚洲主要国家（不包括日本和中国）的外汇储备20年来扩大至原来的6倍。但是，亚洲国家仍然有其脆弱的一面。地区内的大型基础设施建设吸引了来自海外的大量资金，但由于担心成本回收问题，这些资金大都属于短期融资。而一旦资金开始从亚洲国家流出，它们就可能陷入资金链断裂的恶性循环。
三菱东京UFJ银行的分析师认为，尚不清楚什么时候亚洲还会开始出现资金外流，所以亚洲各国央行都在囤积外汇以应对可能的危机。自雷曼危机后一直实行异常宽松金融政策的欧美各国一旦开始收紧政策，将是考验亚洲国家应对冲击本领的真正时刻。
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