中国公开巡航钓鱼岛视频 日媒：加强主权声索

日媒称，今年5月，行驶在钓鱼岛周边的中国海警局公务船上空曾有小型无人机飞行，日前，中国中央电视台播放了根据拍摄视频编辑而成的特别节目，这体现了中方在国内外加强钓鱼岛的主权声索，为形成舆论支持而开展情报战的情况。
据日本《产经新闻》9月5日报道，8月31日中央电视台的特别节目《大国外交》中，无人机拍摄的视频与中国海警局公务船内的影像一起播出。You Tube上也可看到相关节目。据悉，无人机是从空中拍摄公务船，日本海上保安厅的巡逻船和钓鱼岛的船只和小岛也被拍摄在画面中。
报道称，节目还播出了中国海警局船员应对日本海上保安厅巡逻船通过无线设备提出警告的画面。海警局工作人员用日语说，“日本海上保安厅巡逻船，这里是中国海监编队”，“中国海监编队在中国管辖的海域进行巡逻，你方船只侵入了我国的管辖海域，请遵守法规”。
中国无人机曾于5月18日在驶入钓鱼岛周边海域的中国公务船附近飞行，这是首次在钓鱼岛周边发现无人机，日本航空自卫队F-15战斗机随即紧急起飞加以应对。鉴于这种情况，海上保安厅正讨论引进阻止无人机飞行的装置。中国外交部发言人当时在记者会上解释说，无人机是媒体用来进行航拍的，不是个别外媒炒作的军事行动。
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