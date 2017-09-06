关注莫迪访问缅甸：将加强海洋安保合作

日媒称，印度总理莫迪9月6日在缅甸首都内比都与该国国务资政兼外长昂山素季举行会谈。双方在以安全保障为轴心的海洋合作方面达成了协议。
《日本经济新闻》网站9月7日报道称，印方还将通过完善由其提供资金建设的缅甸西部港口来深化经济合作。
莫迪9月3日至5日前往中国出席金砖国家（BRICS）领导人厦门会晤，在回国途中对缅甸进行了首次访问。9月5日，莫迪出席了与缅甸总统吴廷觉的晚宴，9月6日签署了在海洋安保和沿岸警备领域的合作等11项备忘录。
莫迪在与昂山素季会谈后表示，“实兑港（的扩建）与帕列瓦的内陆港已经完成”，对两国间基础设施建设的进展表示欢迎。昂山素季也提到“还有很多可以相互合作的领域”，对加强两国间关系给予了期待。
报道称，莫迪提到的港湾是2010年动工建设的基础设施项目，用于改善处于孟加拉国与缅甸之间印度东北部7个邦的物流。项目由印度出资，印度民营企业也参与其中。项目经由缅甸西部的实兑港、卡拉丹河的内陆水运、帕列瓦的内陆港形成物流网，今后还将建设连接帕列瓦与印度东北部米佐拉姆邦的陆路通道。
报道称，印度正在为对周边国家的影响力降低而烦恼。
报道称，中国也正在加强对印度周边国家的外交攻势。通过推进经由陆路、海上连接中国与欧洲及非洲的“一带一路”倡议，帮助斯里兰卡和巴基斯坦建设港口。同时也致力于对缅甸的经济援助。中国在实兑港南面的皎漂港，将建设输油管道，今年4月就已经动工。还计划以中国企业为主，建设可以停靠大型船舶的深水港和工业园区。
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