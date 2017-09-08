无限期战争？美退役上将称美国将在阿富汗战斗一代人

英国《泰晤士报》网站8月28日发表德博拉·海恩斯、迈克尔·埃文斯的题为《彼得雷乌斯：盟军将在阿富汗驻扎数十年》的报道。
一位前美国和北约驻阿富汗部队指挥官日前表示，美军在增兵后可能会在阿富汗驻扎数十年。
美军退役上将、中央情报局前局长戴维·彼得雷乌斯提到了美国在朝鲜战争结束后于韩国驻军以及在冷战期间于欧洲驻军的例子。在美国主导的入侵伊拉克行动后，彼得雷乌斯曾平息了伊拉克的叛乱活动。
他对本报记者说：“与阿富汗进行类比并不完全恰当，因为阿富汗战争是一场真正的热战，但是当我们的重大国家利益面临威胁时，我们会作出持久努力。我认为这就是为什么持久努力在阿富汗很重要以及为什么这一努力必须持久的原因。”
他“不愿冒险预测”北约部队将在阿富汗驻扎多久，但他表示历时16年的战争——这是美国历史上耗时最长的战争——将继续下去。他说：“这不是一场10年之战，更不是一场数年之战。我们正在开展一场一代人的战斗。这就是为什么我们需要持续作出可以持久的努力。”
现年64岁的前国务卿候选人彼得雷乌斯将军拒绝透露特朗普总统或内阁成员（包括他所熟知的国家安全顾问H·R·麦克马斯特中将）在制定他们针对阿富汗以及南亚其余地方的战略时是否征求了他的意见——这一战略是于8月下旬宣布的。但是，他对该政策表示支持。人们预计，该政策意味着美国将向阿富汗增派3900名军人，从而令驻阿富汗美军总人数升至1.23万人。
另一位前美军指挥官说，增兵将“起到帮助作用，但不会发挥决定性作用”。杰克·基恩将军说打败塔利班需要数万名军人，但他认识到国会不再支持这种规模的行动了。基恩曾出于家庭原因拒绝了出任国务卿的机会。
基恩将军说，特朗普先生在阿富汗的目标似乎不像他的前任们那样雄心勃勃。总统的目标是阻止塔利班推翻阿富汗政府，而不是打败塔利班。人们期望最终可以与叛乱分子达成政治和解。
目前已经有由超过1.2万人组成的北约部队在阿富汗帮助训练该国安全部队和提供咨询服务，其中半数以上都是美国军人。另一支独立的反恐部队（由多达2000名美国特种部队人员以及英国等国的军队精英组成）正把注意力集中于“基地”组织、“伊斯兰国”和塔利班。
彼得雷乌斯将军对美军撤出阿富汗没有“人为设定最后期限”这一点表示欢迎。他委婉地批评奥巴马政府的做法，即通过设定撤离时间表束缚住指挥官的手脚。他说：“我为许诺根据情况做决定的做法喝彩。”
增兵将使北约领导的多国部队得以重新进入阿富汗指挥系统的基层，多国部队的军官将可以向阿富汗军官提供更多培训和顾问服务，而不是把主要精力集中在军一级和师一级。增兵可能还意味着有更多飞机进行监视与侦察以及更强的空袭能力。让北约人员更接近前线将为阿富汗部队更好地利用美国飞机和无人机创造便利。
彼得雷乌斯将军说，他相信参与“坚定支持”行动培训和顾问任务的英国和其他北约盟友将效仿美国进行增兵。据认为这些盟友需要增兵2500人。
阿富汗战争已经导致超过2400名美国军人丧生。在关于继续开展这场战争的实际意义的问题上，彼得雷乌斯说这场战争已经阻止“基地”组织从阿富汗发动另一场“9·11”式的袭击。他说：“这仍然是一件事关国家安全的头等大事。”
他说，美国在阿富汗的存在同样为整个地区的反恐行动——比如在巴基斯坦发动杀死乌萨马·本·拉丹的突袭——提供了一个可靠的跳板。
彼得雷乌斯将军说，在北约宣布结束阿富汗作战行动不到3年后，阿富汗的安全局势令人担忧。
他把塔利班控制区袭击的增加归因于诸多因素，其中之一就是要求撤出作战部队。这一要求得到了掌权时期的贝拉克·奥巴马以及戴维·卡梅伦的支持。
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