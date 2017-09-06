中国奢侈品消费增长 德勤称奢侈品中欧价差缩小

英媒称，过去一年间，奢侈品在华出售与在欧洲出售的价差减少了1/4——这一趋势推动了中国大陆奢侈品消费的增长。
据英国《金融时报》网站9月3日报道，中国消费者贡献了全球奢侈品销售额的约1/3，从而成为高端品牌的重点关注对象。但由于中国国内的高额进口税和溢价，他们通常会在国外购买奢侈品，而巴黎是最受他们欢迎的欧洲目的地。
咨询企业德勤对近2000种奢侈品的价格进行的调查显示，过去一年间价差减少了。德勤表示，目前中国市场上的奢侈品平均比法国同款商品贵32%，而一年前这一数字是41%。全球奢侈品市场规模达2250亿美元，其中法国是全球最大的奢侈品市场，是欧洲奢侈品定价基准。
价格下调改变了奢侈品市场的态势，促使中国消费者“回流”，推动了全球奢侈品行业的复苏。法国奢侈品牌爱马仕上个月表示，二季度中国大陆销量增加，推动整个亚洲区收入上涨10.5%。
德勤的调查显示，变化最明显的是服装和鞋类，一年前，这两个品类的奢侈品在中国的价格要贵50%，现在溢价仅为1/3。
德勤旗下的本奇马克公司受《金融时报》委托进行分析后发现，价格下滑的主要原因是人民币对欧元贬值。分析报告称，如果今年汇率没有变化的话，奢侈品在中国的售价仍将比在法国的售价贵40.5%。
德勤分析师戴维·泰特说：“到目前为止，零售商很乐意听凭汇率变化抹平中国的溢价。”
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